Prva reakcija Barbareza nakon što je doznao protivnika u baražu

AP Photo/Peter Dejong via Guliver

Nogometaši BiH će prvu utakmicu doigravanja odigrati u gostima protiv Walesa, a pobjednika tog dvoboja 31. ožujka čeka finale na domaćem terenu protiv boljeg iz susreta Italija – Sjeverna Irska.

Nakon ždrijeba javnosti se obratio i izbornik Sergej Barbarez.

„Mislim da je ovo izvlačenje s kojim možemo biti zadovoljni. Wales je kvalitetna i ozbiljna reprezentacija, posebno kad igra pred svojim navijačima, ali i mi imamo svoje adute i vjeru u ono što radimo“, poručio je Barbarez. Dodao je da Zmajeve očekuje težak i intenzivan dvoboj, ali ništa što ova momčad ne može podnijeti. Izbornik vjeruje da će se reprezentacija pripremiti maksimalno i na teren izaći s jasnom namjerom – ostaviti srce na travnjaku.

„Bit će to zahtjevna utakmica, ali uvjeren sam da ćemo se dobro pripremiti i pružiti maksimum. Jedina moja želja bila je da eventualno finale igramo kod kuće. To će nam svima biti veliki motiv.“

Barbarez je naglasio i glavni cilj:

„Prvo moramo odraditi veliki posao u Walesu, a ako u tome uspijemo, pred našim navijačima tražit ćemo kartu za Svjetsko prvenstvo.“