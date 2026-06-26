Protiv koga i kada igra BiH u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva?

FIFA World Cup 26. lip 202610:27 0 komentara
(AP Photo/Lindsey Wasson) via Guliver Image

Izabranici Sergeja Barbareza i službeno su doznali suparnika u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva.

Nakon utakmica grupne faze odigranih u četvrtak navečer i petak ujutro, stigla je i službena potvrda da će nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva igrati protiv jednog od domaćina, selekcije Sjedinjenih Američkih Država.

Ovaj povijesni susret za prolaz među šesnaest najboljih momčadi svijeta na rasporedu je 2. srpnja s početkom u 02:00 sata po našem vremenu, a igrat će se na velebnom Levi’s Stadiumu u San Franciscu.

Iako je ovakav rasplet bio siguran 99 posto i prije dvoboja posljednjeg kola u skupini, završetak utakmica u skupini D otklonio je i posljednje dileme za Zmajeve.

Što se tiče ostalih parova nokaut-faze, potvrđeni su i susreti između Južne Afrike i Kanade, Brazila i Japana te Nizozemske i Maroka.

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