Protiv koga i kada igra BiH u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva?

Izabranici Sergeja Barbareza i službeno su doznali suparnika u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva.
Nakon utakmica grupne faze odigranih u četvrtak navečer i petak ujutro, stigla je i službena potvrda da će nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva igrati protiv jednog od domaćina, selekcije Sjedinjenih Američkih Država.
Ovaj povijesni susret za prolaz među šesnaest najboljih momčadi svijeta na rasporedu je 2. srpnja s početkom u 02:00 sata po našem vremenu, a igrat će se na velebnom Levi’s Stadiumu u San Franciscu.
Iako je ovakav rasplet bio siguran 99 posto i prije dvoboja posljednjeg kola u skupini, završetak utakmica u skupini D otklonio je i posljednje dileme za Zmajeve.
Što se tiče ostalih parova nokaut-faze, potvrđeni su i susreti između Južne Afrike i Kanade, Brazila i Japana te Nizozemske i Maroka.
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