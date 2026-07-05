Prošao je skupinu u kojoj je bila Hrvatska, a sada je napustio klupu reprezentacije

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Gana je na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi prošla skupinu L s Engleskom, Hrvatskom i Panamom kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Nakon toga ih je ždrijeb spojio s Kolumbijom od koje su u šesnaestini finala izgubili s 1:0.

Queiroz je na klupu Gane stigao nakon Otta Adda koji je dobio otkaz nakon poraza od Njemačke i Austrije u prijateljskim utakmicama u pretposljednjem ciklusu pred Svjetsko prvenstvo. Portugalac je tako odradio tri pripremene utakmice s Ganom bez upisane pobjede, ali je na Mundijal otišao s pozitivnim rezultatom jer je njegova Gana remizirala s Walesom (1:1).

Na Mundijalu je u prvoj utakmici režirao pobjedu protiv Paname čime je, do pobjede Južnoafričke Republike protiv Južne Koreje, privremeno postao najstariji trener s pobjedom na svjetskim prvenstvima. U drugom kolu je Gana šokantno remizirala s Engleskom (0:0) da bi u posljednjem kolu izgubila od Hrvatske (2:1).

Uslijedio je potom rezultatski tijesni poraz od 1:0 protiv Kolumbije što je za 73-godišnjeg trenera bio i posljednji susret na klupi Crnih zvijezda. Odluku o napuštanju reprezentacije donio je samostalno nakon samo nekoliko mjeseci na klupi.