Promjena u BiH tik pred početak SP-a: S popisa otpao jedan igrač, evo tko ga mijenja

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FedericoPestellini Panoramic via Guliver

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je u Torontu posljednji trening pred sutrašnji susret protiv Kanade u prvom kolu skupine B Svjetskog prvenstva.

Dan pred okršaj s Kanadom sa službenog popisa BiH reprezentacije ispao je desni bek Nidal Čelik. Umjesto njega je pozvan Arjan Malić koji inače igra za Sturm iz Graza.

Čelik ni danas nije trenirao s ostatkom reprezentacije. Mladi defenzivac jučer je nakon zagrijavanja morao prekinuti trening, a sada je jasno da neće moći zaigrati na Mundijalu.

Probleme ima i Haris Tabaković, koji je današnji trening propustio zbog rada u teretani. Amar Memić se pak na treningu pojavio s bandažom ispod koljena.