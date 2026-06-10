Promjena na klupi: Evo tko će voditi napadača Vatrenih u idućoj sezoni

Španjolski nogometni prvoligaš Osasuna, za koji igra hrvatski napadač Ante Budimir, u srijedu je doveo 55-godišnjeg trenera Luisa Miguela Ramisa nakon što mu je istekao ugovor s drugoligašem Burgosom.

Osasuna je bila u potrazi za trenerom jer je dala otkaz Alessiju Lisciju koji je sezonu završio na 17. mjestu među 20 klubova Primere.

“Postigli smo sporazum s Ramisom da bude naš trener iduće dvije sezone”, priopćio je klub iz grada Pamplone.

Katalonac Ramis počeo je trenersku karijeru u podmlatku Real Madrida, a zatim je vodio Almeriju, Albacete, Tenerife i Espanyol. Na klupi Burgosa, sedmoplasirane momčadi druge lige, sjedi od listopada 2024.

Dolaskom u Osasunu, s kojom je potpisao ugovor do 30.lipnja 2028., debitirat će u prvoj ligi nakon deset sezona provedenih u drugoj.

Hrvatski napadač Budimir, koji je u utorak s reprezentacijom stigao u SAD na Svjetsko prvenstvo, bio je treći strijelac španjolskog prvenstva u protekloj sezoni, iza Realovog golgetera Kyliana Mbappea i Mallorcinog napadača Vedata Muriqija.