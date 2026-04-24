Prognoze za SP: Španjolskoj najveće šanse za naslov, Hrvatska i SAD dijele 17. mjesto

Svjetsko prvenstvo počinje za samo 49 dana, a jedan od najpoznatijih portala za analizu i nogometnu statistiku, Opta Joe, objavio je svoja predviđanja najvećih favorita za osvajanje Svjetskog prvenstva na sjevernoameričkom kontinentu.
Branitelj naslova Argentina je na četvrtom mjestu s 10,7 posto šanse, a ako ponovno postanu svjetski prvaci, postali bi prva reprezentacija nakon Brazila 1962. koja je uspjela obraniti naslov.
Španjolska ima najveće šanse za osvajanje trofeja s 16,3%. Na drugom mjestu je Francuska s 12,4%, a treća Engleska s 11,3%.
Hrvatska je postavljena na 17. mjesto sa samo 1,3% šanse, jednako kao i SAD, dok je primjerice Kolumbija na 11. mjestu s 2,0%. Bosna i Hercegovina je na 32. mjestu s 0,2%.
Na dnu liste su autsajderi Curaçao, Haiti, Zelenortski Otoci, Saudijska Arabija i Katar, koji nemaju nikakve šanse (0,0%).
Protivnici Vatrenih, Engleska je na 11,3%, Gana 0,2%, a Panama 0,1%.
