Prognoze za SP: Španjolskoj najveće šanse za naslov, Hrvatska i SAD dijele 17. mjesto

Svjetsko prvenstvo počinje za samo 49 dana, a jedan od najpoznatijih portala za analizu i nogometnu statistiku, Opta Joe, objavio je svoja predviđanja najvećih favorita za osvajanje Svjetskog prvenstva na sjevernoameričkom kontinentu.

Branitelj naslova Argentina je na četvrtom mjestu s 10,7 posto šanse, a ako ponovno postanu svjetski prvaci, postali bi prva reprezentacija nakon Brazila 1962. koja je uspjela obraniti naslov.

Španjolska ima najveće šanse za osvajanje trofeja s 16,3%. Na drugom mjestu je Francuska s 12,4%, a treća Engleska s 11,3%.

49 days to go – Holders Argentina 🇦🇷 have the fourth-highest probability of lifting the 2026 #FIFAWorldCup (10.7%). Should they do so, they would become the first team since Brazil in 1962 to successfully defend the trophy. Immortality. pic.twitter.com/3H0Df84ChT — OptaJoe (@OptaJoe) April 23, 2026

Hrvatska je postavljena na 17. mjesto sa samo 1,3% šanse, jednako kao i SAD, dok je primjerice Kolumbija na 11. mjestu s 2,0%. Bosna i Hercegovina je na 32. mjestu s 0,2%.

Na dnu liste su autsajderi Curaçao, Haiti, Zelenortski Otoci, Saudijska Arabija i Katar, koji nemaju nikakve šanse (0,0%).

Protivnici Vatrenih, Engleska je na 11,3%, Gana 0,2%, a Panama 0,1%.