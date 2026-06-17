Procurio sastav Engleske za okršaj s Hrvatskom?

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xAlbertoxGardinx via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija protiv Engleske večeras od 22 sata po našem vremenu igra prvu utakmicu Svjetskog prvenstva.

Prema pisanju engleskih medija, čini se da se Thomas Tuchel odlučio za istih 11 koja je igrala protiv Kostarike.

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Najveće iznenađenje u obrani je izostavljanje Marca Guehija, pa će zadnju liniju ispred vratara Jordana Pickforda činiti O’Reilly, Stones, Konsa i Reece James. U veznom redu predviđeno startaju Rice i Anderson, dok je Bellingham dobio prednost ispred Rogersa na poziciji polušpice.

Napad predvodi kapetan Harry Kane, kojemu će društvo na krilima činiti Gordon i Madueke, koji je uskočio umjesto Sake. Zvijezde Saka i Guehi susret počinju s klupe, no očekuje se da će se vratiti u prvu momčad u nastavku turnira čim Saka potpuno zaliječi ozljedu tetive.

Prema pisanju tamošnjih medija, Tuchel je za Vatrene priredio sljedeću postavu u formaciji 4-2-3-1:

Pickford – O’Reilly, Stones, Konsa, James – Rice, Anderson – Gordon, Bellingham, Madueke – Kane