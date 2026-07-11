Procurio sastav Engleske: Tuchel zbog ozljeda napravio nekoliko promjena

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AP Photo/Martin Meissner via Guliver Image

Od 23 sata po hrvatskom vremenu u Miamiju će početi treći četvrtfinalni dvoboj Svjetskog prvenstva. Engleska će igrati protiv Norveške te bi to po najavama trebalo bit najuzbudljiviji okršaj ove faze natjecanja.

Više od dva sata prije početka susreta procurio je sastav Engleske koji bi trebao istrčati u 23 sata protiv Norveške. Zbog brojnih ozljeda i nespremnih igrača te crvenog kartona Jarella Quansaha, Tuchel se odlučio na nekoliko izmjena.

Tako je u sastav na stoperskoj poziciji upao John Stones, a razlog za to je premještanje Ezrija Konse na poziciju desnog beka. Na stoperskoj poziciji trebao bi zaigrati i Marc Guehi koji se uspio dovoljno spremiti za susret iako je postojala bojazan da to neće biti slučaj.

Od promjena treba izdvojiti i ulazak Nonija Maduekea umjesto Bukaya Sake, no to je već uobičajena praksa njemačkog trenera koji rotira dva Arsenalova krila od utakmice do utakmice. David Ornstein iz Athletica nije spominjao promjene u veznom redu pa se očekuje da će tamo ordinirati Declan Rice, Elliot Anderson i Jude Bellingham dok bi na lijevom krilu trebao biti Anthony Gordon. U vrhu napada bit će Harry Kane.

Važna vijest za Tuchela je oporavak Reecea Jamesa koji bi svoju priliku trebao čekati s klupe.

Predviđeni sastav Engleske: Pickford – Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly – Anderson, Rice – Madueke, Bellingham, Gordon – Kane