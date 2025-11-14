Procurio dres Hrvatske u kojem će Vatreni igrati na Svjetskom prvenstvu?

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver Images

Večeras hrvatska nogometna reprezentacija ima priliku po sedmi put plasirati se na Svjetsko prvenstvo koje se iduće godine održava u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Hrvatska na Rujevici od 20.45 sati dočekuje Farske otoke u predzadnjoj utakmici kvalifikacija za SP. U toj utakmici Vatrenima je dovoljan i bod da osiguraju plasman na najprestižnije nogometno natjecanje.

Sad su procurili i navodni dresovi Hrvatske u kojima bi trebali naši nogometaši igrati na SP-u. Proizvest će ih Nike.

Dres bi imao kvadratiće koji podsjećaju na prvi dres u kojem su naši reprezentativci igrali protiv SAD-a 17. listopada 1990. godine. Oni bi bili na lijevoj i desnoj strani dresa, dok je ostatak dresa bijele boje. Rukavi bi bili crvene boje, kao i ovratnik, a na bočnim stranama bili bi plavi umetci.

Navodno će na dresu osvanuti i glagoljični znakovi, no nije poznato gdje će biti. Druga garnitura dresova bi trebala ostati plave boje, uz manju veličinu kvadratića, kao na prvom dresu. Dakako, ovo su sve i dalje nagađanja i nije službeno da će ovako dresovi stvarno izgledati.

Reportedly leaked Croatia kits by Nike. This is not official..what do you think? pic.twitter.com/WoABD9d3IH — Ante🥉🥈🥉 (@AnthonyZoric) November 13, 2025

