Procurili dresovi Hrvatske za Svjetsko prvenstvo: Nakon SP-a stiže i novi dobavljač?

Podijeli :

Foot: Footy headlines

Hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je odlične kvalifikacije i izborila izravan plasman na Svjetsko prvenstvo 2026., najveći Mundijal dosad s čak 48 sudionika. U petak, 5. prosinca, momčad Zlatka Dalića doznat će protivnike u grupnoj fazi turnira koji će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Posljednjih mjeseci na internetu su kružile razne “procjene” i neslužbeni dizajni novih dresova, no najnovije informacije čine se najpouzdanijima. Footy Headlines, jedan od najrelevantnijih portala za nogometne dresove, objavio je navodni izgled hrvatskih kompleta za Svjetsko prvenstvo.

Kako navode, procurjele fotografije prikazuju domaći dres s klasičnim crveno-bijelim kvadratićima te gostujući komplet u tamnoplavoj varijanti s suptilnim kvadratastim uzorkom.

Ujedno ističu da će to biti posljednji dresovi koje će za Hrvatsku izraditi Nike, prije nego što Adidas preuzme ulogu službenog tehničkog partnera. Time će završiti 26 godina suradnje s Nikeom, a od ljeta 2026. hrvatska reprezentacija nosit će Adidasovu opremu.