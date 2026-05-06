Prestianni će zbog incidenta s Viniciusom propustiti i utakmice SP-a

Luis Loureiro Ball Raw Images PT via Guliver

Mladi argentinski nogometaš Gianluca Prestianni našao se u velikim problemima uoči Svjetskog prvenstva.

Prestianiju je Fifa proširila kaznu koju mu je ranije izrekla Uefa zbog incidenta s Viniciusom Juniorom u utakmici Benfice i Real Madrida.

Mladi nogometaš Benfice kaznu će morati odrađivati i na Svjetskom prvenstvu.

Argentinac je kažnjen sa šest utakmica zabrane igranja, pri čemu su tri utakmice uvjetne ako ponovno napravi sličan prekršaj. Jedan susret već je odradio, to je uzvrat protiv Real Madrida na Bernabeuu, koji mu je priznat retroaktivno.

Kazna je povezana s incidentom koji se dogodio tijekom utakmice Lige prvaka između Benfice i Reala, kada je Prestianni imao verbalni sukob s Viniciusom Juniorom.

“Disciplinski odbor Fife odlučio je proširiti zabranu od šest utakmica koju je Uefa izrekla igraču Benfice Gianluci Prestianniju kako bi imala svjetski učinak. Kazna je proširena u skladu s člankom 70 Fifinog disciplinskog kodeksa”, potvrdio je glasnogovornik Fife za AS.