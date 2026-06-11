Preminuo navijač uoči otvaranja Svjetskog prvenstva u Meksiku

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(AP Photo/Fernando Llano, File) via Guliver Image

Početak Svjetskog prvenstva 2026. obilježila je tragedija nakon što je neposredno prije utakmice otvaranja na stadionu Azteca u Meksiku preminuo muškarac. Prema dostupnim informacijama, riječ je o oko 80-godišnjem njemačkom državljaninu koji je kod jednog od ulaza u Mexico Cityju doživio srčani udar.

Na teren su brzo reagirale hitne službe, što je izazvalo uznemirenost među gledateljima i osobljem na stadionu. Medicinski tim zadužen za sigurnost na Svjetskom prvenstvu odmah je pružio prvu pomoć, a ekipa hitne pomoći provela je kardiopulmonalnu reanimaciju.