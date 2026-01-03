Preminuo Dimitar Penev, trener koji je Bugarsku odveo do najvećeg uspjeha na Svjetskom prvenstvu

Podijeli :

Guliver Image

Tvorac najvećeg uspjeha u povijesti bugarske nogometne reprezentacije, četvrtog mjesta na SP-u 1994. godine, Dimitar Penev umro je u 80. godini, objavio je Bugarski nogometni savez.

Penev je u tri navrata vodio bugarsku reprezentaciju (1989, 1991-96, 2007), a u 55 susreta za kormilom ostvario je 25 pobjeda, 15 remija i 15 poraza.

Pod njegovim vodstvom reprezentacija je stigla do svog najvećeg uspjeha u povijesti, četvrtog mjesta na Svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama 1994. godine. Također je vodio reprezentaciju do prvog nastupa na Europskom nogometnom prvenstvu 1996. u Engleskoj.

Bio je i trener sofijskog CSKA, Dimitrovgrada, Spartaka Varne, Lioninga i Al Nasra. Kao igrač je za reprezentaciju upisao 90 nastupa i postigao dva gola nastupivši na tri svjetska prvenstva. Osam puta je postao prvak Bugarske, sedam puta u dresu CSKA, a jednom s Lokomotivom, dok je dva puta izabran za najboljeg nogometaša Bugarske.

“Ovo je crni dan ne samo za bugarski nogomet, već i za naš nacionalni sport i za naše društvo u cjelini. Napustila nas je prava legenda. To je čovjek kojeg su u Bugarskoj voljeli i poštovali apsolutno svi, ne samo zbog njegovih ogromnih uspjeha kao nogometaša i trenera, već i zbog iznimne osobe kakva je bio,” kazao je predsjednik Bugarskog nogometnog saveza Georgi Ivanov.