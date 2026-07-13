Premijer Plenković: Ono protiv Portugala je bio gol, drago mi je da je HNS reagirao

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Hrvatski premijer Andrej Plenković, koji se nalazi u Parizu gdje je sudjelovao na sastanku Koalicije voljnih, poželio je sreću novom izborniku hrvatske nogometne reprezentacije Slavenu Biliću.

“Želim mu sreću, on je bio sjajan nogometaš, već je bio izbornik reprezentacije. Želim mu uspjeh, dobio je veliku odgovornost,” kazao je hrvatski premijer u izjavi novinarima nakon sastanka Koalicije voljnih u Parizu.

“Rezultati koje je imao Zlatko Dalić su bili fenomenalni, dvije medalje na svjetskim prvenstvima, jedna s Lige nacija. Biliću želim puno uspjeha i da se nastave ovako sjajni rezultati,” dodao je Plenković.

Hrvatski premijer se osvrnuo i na pogodak koji je “Vatrenima” poništen u susretu 16-ine finala protiv Portugala.

“Ono protiv Portugala je bio gol. Bio je to nezamisliv trenutak ispadanja. Ono što se događa s VAR-om pokazuje nekonzistentnost, pa gol koji je dobila Norveška nakon što je lopta udarila u kameru. Nevjerojatno. Mi smo ostali uskraćeni jednog pravednog izjednačenja, nažalost to je tako u sportu. Drago mi je da je HNS reagirao i da je ostao pisani trag prema FIFA-i,” poručio je Plenković koji će u utorak sudjelovati na mimohodu u povodu obilježavanja Nacionalnog dana Francuske Republike.