Predsjedniku iranskog nogometnog saveza odbijen ulazak u Kanadu

AP Photo/Vahid Salemi via Guliver

Predsjedniku iranskog nogometnog saveza Mehdiju Taju, koji je trebao sudjelovati na današnjem kongresu Međunarodne nogometne federacije FIFA u Vancouveru, odbijen je ulazak u Kanadu. Razlog za to navodno su njegove veze s Iranskom revolucionarnom gardom (IRG), prenose strane novinske agencije.

Uz Taja, ulazak u Kanadu odbijen je još dvojici predstavnika iranskog nogometnog saveza. O razlozima ovog slučaja pojavljuju se različita tumačenja. Kanadska ministrica vanjskih poslova Anita Anand izjavila je pritom da je odbijanje ulaska Irancima u zemlju bilo „nenamjerno“.

„Prema mom razumijevanju, radilo se o poništenju dozvole za ulazak u zemlju. To se nije dogodilo namjerno, ali više detalja morat će pojasniti ministarstvo nadležno za migracije“, rekla je Anand i odgovornost za nastalu situaciju prebacila na ministricu za useljeništvo Lenu Diab.

Prema izvještaju iranske novinske agencije Tasnim, iranska delegacija napustila je Kanadu zbog neprimjerenog ponašanja tamošnjih službenika zaduženih za provedbu migracijskih zakona. Agencija također navodi da je Taju u ponedjeljak odobrena viza za ulazak u Kanadu, ali mu je zatim u utorak poništena zbog njegovih veza s Revolucionarnom gardom, koju je Kanada 2024. uvrstila na popis terorističkih organizacija.

Iz ureda ministarstva za useljeništvo poručili su da sve vize pojedinačno pregledavaju za to osposobljeni službenici.

„Zbog zaštite osobnih podataka ne možemo komentirati pojedinačne slučajeve. Činjenica je da su pripadnici IRG-a za nas neprihvatljivi i nemaju mjesta u našoj zemlji“, rekao je glasnogovornik ministarstva Taous Ait.

Nastup Irana na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu i dalje je pod upitnikom, jer su tamošnje vlasti zbog napada SAD-a na tu državu zaprijetile bojkotom natjecanja. Kasnije su ipak zatražile od FIFA-e da iranski nogometaši utakmice umjesto u SAD-u igraju u Meksiku, no njihov zahtjev je odbijen.

U slučaju sudjelovanja na SP-u, Iran će igrati u skupini G zajedno s Belgijom, Egiptom i Novim Zelandom.