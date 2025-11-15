Predsjednik FIFA-e: Hrvatska, sada imate novu priliku za nezaboravne trenutke!

Podijeli :

AP Photo/Jae C. Hong via Guliver

Čestitke Vatrenima na plasmanu na Svjetsko prvenstvo stižu sa svih strana.

Nakon pobjede nad Farskim otocima 3:1, oglasio se i čelnik FIFA-e Gianni Infatino koji je poručio:

“Čestitke, Vatreni! Hrvatska će još jednom zapaliti svjetsku pozornicu na Svjetskom prvenstvu. Tamo ćete donijeti svoj ponosni duh i veliku strast. Vaš put nadahnuo je milijune – od sjajnog debija 1998., preko povijesnog finala 2018., do trećeg mjesta 2022. Sada imate novu priliku za nezaboravne trenutke i pokazati svoj talent svijetu. Hrvatska, proslavi ovaj uspjeh, i radujemo se što ćemo te vidjeti na najvećem SP-u u povijesti. Vidimo se uskoro.”

Zatim je simboličan videozapis objavljen i sa službenog FIFA-inog profila. Radi se o jednim od najvećih trenutaka u povijesti hrvatskog nogometa – izbacivanju Brazila s turnira u Kataru 2022. nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca.