Pratite na SK: Zenica je spremna! Barbarez odabrao 23 igrača za okršaj s Talijanima

FIFA World Cup 31. ožu 2026
AP Photo/Armin Durgut via Guliver

Izbornik reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez odabrao je 23 nogometaša koji će večeras biti u sastavu nacionalne momčadi u dvoboju s Italijom.

Barbarez je, kao i protiv Walesa, jednog nogometaša morao poslati na tribine, a ponovno je odlučio da to bude napadač Jovo Lukić, član rumunjske Universitatee Cluj.

Lukić nije pronašao svoje mjesto u kadru za večerašnju utakmicu, no svakako će bivšem napadaču Borca puno značiti i samo prisustvo okupljanju Zmajeva, budući da se prvi put našao na popisu izbornika Barbareza.

U momčadi BiH za večeras nalaze se sljedeći igrači:

Vratari: Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Osman Hadžikić.

Obrana: Sead Kolašinac, Amar Dedić, Nihad Mujakić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Nidal Čelik.

Vezni red: Ivan Šunjić, Benjamin Tahirović, Dženis Burnić, Amir Hadžiahmetović, Ivan Bašić, Amar Memić, Esmir Bajraktarević, Kerim Alajbegović, Armin Gigović.

Okršaj BiH i Italije pratite od 20.45 sati samo na Sport Klubu 1.

