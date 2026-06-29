Poznato tko će suditi ogled Hrvatske i Portugala, dijelio je pravdu u velikoj pobjedi Vatrenih

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(AP Photo/Rebecca Blackwell) via Guliver Image

Hrvatska i Portugal će u Torontu u noći s četvrtka na petak u jedan sat poslije ponoći po hrvatskom vremenu odmjeriti snage u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva. Nekoliko dana prije utakmice FIFA je odabrala suca za tu utakmicu.

Odluka je pala na norveškog suca Espena Eskasa koji je Vatrenima već jednom dijelio pravdu. Bilo je to u četvrtfinalu Lige nacija protiv Francuske kada je na Poljudu Hrvatska slavila s 2:0.

Portugalu je također sudio jednom, a bilo je to u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2024. godine. I njima je donio sreću u pobjedi od 4:0 protiv Lihtenštajna. Eskas je sudio i Dinamu u kvalifikacijama za Ligu prvaka 2023./2024. kada su Zagrepčani na gostovanju kod Bodo/Glimta remizirali 2:2.

Ovo će Eskasu biti druga utakmica na ovom Mundijalu. Dosad je sudio samo okršaj Zelenortske Republike i Urugvaja. Taj susret završio je remijem 2:2.