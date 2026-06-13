Poznati sudac ozlijeđen dva dana prije utakmice, FIFA ekspresno pronašla zamjenu

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Engleski sudac Michael Oliver, dobro poznato lice svima koji prate englesku Premier ligu, ozlijedio se dva dana uoči utakmice između Obale Bjelokosti i Ekvadora, koja je na rasporedu u noći s nedjelje na ponedjeljak u jedan sat iza ponoći.

Bilo je planirano da 41-godišnji Englez, zajedno sa sunarodnjacima Stuartom Burtom i Jamesom Mainwaringom, čini sudačku trojku za ovaj meč, ali to više neće biti slučaj zbog ove bizarne okolnosti.

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FIFA je hitno reagirala i pronašla zamjenu za čovjeka koji je sudio na dvije utakmice grupne faze Svjetskog prvenstva u Kataru prije četiri godine, kao i legendarno četvrtfinale Hrvatska – Brazil u kojem su Vatreni slavili nakon jedanaesteraca.

Pravdu na utakmici u Philadelphiji dijelit će Francuz François Letexier. Pomoćnici 37-godišnjaka iz Bedéea bit će Cyril Mugnier i Mehdi Rahmouni. Letexier je sudio finale Europskog prvenstva prije dvije godine u kojem je Španjolska pobijedila Englesku, a prošlog svibnja i finale Europske lige u kojem je Aston Vila svladala Freiburg.

Unatoč nesretnom spletu okolnosti, Oliver ne bi trebao očajavati. Riječ je o lakšoj ozljedi, pa je FIFA potvrdila da će čovjek koji je u karijeri sudio na čak 427 utakmica Premier lige moći dijeliti pravdu u nastavku natjecanja na Mundijalu.