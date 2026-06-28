Poznati su svi parovi i termini šesnaestine finala SP-a: Evo kada igra Hrvatska

Okončan je prvi krug, natjecanje grupne faze na Svjetskom nogometnom prvenstvu te su poznati svi parovi šesnaestine finala, kao i raspored daljnjeg natjecanja.
Hrvatska reprezentacija igrat će u šesnaestini finala protiv Portugala, u Torontu 3. srpnja, u 1 sat po srednjeeuropskom vremenu. U slučaju pobjede Vatreni u osmini finala idu na boljeg iz ogleda Španjolska – Austrija.
Svjetsko nogometno prvenstvo, šesnaestina finala:
Njemačka – Paragvaj (Boston, 29. lipnja – 22.30)
Francuska – Švedska (New Jersey, 30. lipnja – 23.00)
Južna Afrika – Kanada (Los Angeles, 28. lipnja – 21.00)
Nizozemska – Maroko (Monterrey, 30. lipnja – 3.00)
Portugal – Hrvatska (Toronto, 3. srpnja – 1.00)
Španjolska – Austrija (Los Angeles, 2. srpnja – 21.00)
SAD – Bosna i Hercegovina (Santa Clara, 2. srpnja – 2.00)
Belgija – Senegal (Seattle, 1. srpnja – 22.00)
Brazil – Japan (Houston, 29. lipnja – 19.00)
Obala Bjelokosti – Norveška (Dallas, 30. lipnja – 19.00)
Meksiko – Ekvador (Ciudad Mexico, 1. srpnja – 3.00)
Engleska – DR Kongo (Atlanta, 1. srpnja – 18.00)
Argentina – Zelenortska Republika (Miami, 4. srpnja – 0.00)
Australija – Egipat (Dallas, 3. srpnja – 20.00)
Švicarska – Alžir (Vancouver, 3. srpnja – 5.00)
Kolumbija – Gana (Kansas City, 4. srpnja – 3.30)
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