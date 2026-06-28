Poznati su svi parovi i termini šesnaestine finala SP-a: Evo kada igra Hrvatska

FIFA World Cup 28. lip 20267:13 0 komentara
AP Photo/Matt Slocum via Guliver

Okončan je prvi krug, natjecanje grupne faze na Svjetskom nogometnom prvenstvu te su poznati svi parovi šesnaestine finala, kao i raspored daljnjeg natjecanja.

Hrvatska reprezentacija igrat će u šesnaestini finala protiv Portugala, u Torontu 3. srpnja, u 1 sat po srednjeeuropskom vremenu. U slučaju pobjede Vatreni u osmini finala idu na boljeg iz ogleda Španjolska – Austrija.

Svjetsko nogometno prvenstvo, šesnaestina finala:

Njemačka – Paragvaj (Boston, 29. lipnja – 22.30)

Francuska – Švedska (New Jersey, 30. lipnja – 23.00)

Južna Afrika – Kanada (Los Angeles, 28. lipnja – 21.00)

Nizozemska – Maroko (Monterrey, 30. lipnja – 3.00)

Portugal – Hrvatska (Toronto, 3. srpnja – 1.00)

Španjolska – Austrija (Los Angeles, 2. srpnja – 21.00)

SAD – Bosna i Hercegovina (Santa Clara, 2. srpnja – 2.00)

Belgija – Senegal (Seattle, 1. srpnja – 22.00)

Brazil – Japan (Houston, 29. lipnja – 19.00)

Obala Bjelokosti – Norveška (Dallas, 30. lipnja – 19.00)

Meksiko – Ekvador (Ciudad Mexico, 1. srpnja – 3.00)

Engleska – DR Kongo (Atlanta, 1. srpnja – 18.00)

Argentina – Zelenortska Republika (Miami, 4. srpnja – 0.00)

Australija – Egipat  (Dallas, 3. srpnja – 20.00)

Švicarska – Alžir (Vancouver, 3. srpnja – 5.00)

Kolumbija – Gana (Kansas City, 4. srpnja – 3.30)

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