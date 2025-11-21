Poznati polufinalisti Svjetskog prvenstva do 17 godina

Podijeli :

xNOUSHADxTHEKKAYILx

U polufinalnim susretima Svjetskog nogometnog prvenstva za igrače do 17 godina u Dohi igrat će Austrija - Italija i Portugal - Brazil.

Austrija je četvrtfinalu u petak svladala Japan s minimalnih 1:0, a istim je rezultatom i Italija bila bolja od Burkine Faso. Portugal je nadigrao Švicarsku s 2:0, dok je Brazil pobijedio Maroko s 2:1.

Polufinalni susreti na programu su u ponedjeljak.

Na ovom SP nastupila je i mlada hrvatska reprezentacija koja je natjecanje okončala u šesnaestini finala porazom od Uzbekistana.