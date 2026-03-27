Poznati finalisti turnira Interkontinentalnih kvalifikacija u Meksiku

Nogometne reprezentacije Bolivije i Jamajke izborile su plasman u finale Interkontinentalnih kvalifikacija za plasman na SP 2026. godine.
DR Kongo je imao direktan plasman u finale, dok je Jamajka u polufinalnom susretu turnira u meksičkom Zapopanu pobijedila Novu Kaledoniju s 1-0. Gol odluke zabio je Bailey Cadamarteri u 19. minuti utakmice.
Bolji iz ogleda Jamajke i DR Konga igrat će u skupini K s Portugalom, Kolumbijom i Uzbekistanom.
Jamajka je samo jednom sudjelovala na SP-u i to 1998. kada je bila u skupini s Hrvatskom. DR Kongo pod sadašnjim imenom nikada nije sudjelovao na SP-u, dok je kao Zair igrao 1974.
U finalu turnira u Guadalupeu igrat će Bolivija i Irak.
Bolivija je pobijedila Surinam s 2-1 izborivši finale gdje je čeka Irak.
Surinam je poveo u 48. minuti golom Liama van Gelderena, no Bolivija je u nastavku okrenula rezultat golovima Moisesa Paniagua (72) i Miguelita Tercerosa (79-11m).
Pobjednik finala će igrati u skupini I zajedno s reprezentacijama Francuske, Senegala i Norveške.
Bolivija je do sada tri puta nastupala na svjetskim prvenstvima, posljednji put 1994. godine, dok je Irak samo jednom igrao na World Cupu, 1986. upisavši sva tri poraza.
