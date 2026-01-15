Poznata baza Vatrenih za Svjetsko prvenstvo, nalazi se u blizini Bijele kuće

Podijeli :

xFotostykxPhotoxAgencyx via Guliver

Hrvatski nogometni savez odabrao je Alexandriju za bazni kamp hrvatske reprezentacije tijekom FIFA Svjetskog prvenstva koje će ove godine biti održano u Kanadi, Meksiku i SAD-u.

Alexandria je grad od 150 tisuća stanovnika, a jedna zanimljiva činjenica jest će Vatreni spavati u blizini Bijele kuće u Washingtonu. Naime, kamp je udaljen svega 20 minuta automobilom od rezidencije američkog predsjednika.

Hrvatska će trenirati u Biskupskoj gimnaziji, a za spavanje i odmor zaslužan je AKA hotel.

“Temeljito smo analizirali više od 60 mogućih kampova prije ždrijeba, a nakon što smo saznali lokacije utakmice napravili smo kraću listu kampova koji zadovoljavaju naše kriterije, a koje smo potom uživo obišli i detaljno proučili. Po povratku iz Sjeverne Amerike, predstavili smo te opcije izborniku Zlatku Daliću i užem stožeru reprezentacije”, izjavila je team managerica Vatrenih Iva Olivari.

Bazu Vatrenih tijekom SP 2026. Prokomentirao je i izbornik Zlatko Dalić.

“Prema svemu što smo čuli i vidjeli, Alexandria je bila najbolji izbor za nas te mi je drago što smo uspjeli osigurati tu lokaciju. Puno je faktora koji čine dobar kamp i koje smo uzimali u obzir – od uvjeta na trening centru, kvalitete hotela, geografske lokacije, udaljenosti od zračne luke, privatnosti i okruženja – te nam po svemu viđenom Alexandria nudi najbolju kombinaciju tih faktora. Naravno, doživljaj kampa na kraju uvijek najviše određuje rezultat, pa se tako nadam da će nam Alexandria ostati u jednako dobrom sjećanju kao Šumska rapsodija u Rusiji ili Hilton u Dohi”, rekao je.