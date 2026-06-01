Potvrda izbornika Dalića: Ovo su 26 igrača koje vodi na Svjetsko prvenstvo

Vratari: Dominik Livaković (Fenerbahče), Dominik Kotarski (Kopenhagen), Ivor Pandur (Hull City)
Braniči: Joško Gvardiol (Manchester City), Duje Ćaleta-Car (Real Sociedad), Josip Šutalo (Ajax), Josip Stanišić (Bayern), Marin Pongračić (Fiorentina), Martin Erlić (Midtjylland), Luka Vušković (HSV)
Vezni igrači: Luka Modrić (Milan), Mateo Kovačić (Manchester City), Mario Pašalić (Atalanta), Nikola Vlašić (Torino), Luka Sučić (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakić (Augsburg), Petar Sučić (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka)
Napadači: Ivan Perišić (PSV), Andrej Kramarić (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pašalić (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanović (Freiburg)
