Potpuni debakl Infantina: Pozivi na bojkot su upalili – nema prodaje dionica SP-a!

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino objavio je u petak da je svjetska nogometna organizacija odustala od plana o prodaji udjela u Svjetskom prvenstvu privatnim investitorima, nakon što je prijedlog izazvao snažan val kritika.

FIFA je planirala prikupiti do 4,2 milijarde dolara prodajom oko 20 posto udjela u novoj tvrtki koja bi upravljala njezinim natjecanjima, uključujući i Svjetsko prvenstvo.

Prijedlog, prvi put predstavljen u utorak, odmah je naišao na žestoko protivljenje. Europska nogometna federacija UEFA zaprijetila je bojkotom natjecanja te optužila FIFA-u da na prodaju stavlja “dušu” nogometa.

“Nakon što smo pažljivo saslušali sva mišljenja, postalo je jasno da je projekt izazvao podjele koje, bez obzira na razinu potpore, više nisu u interesu cilja koji smo njime željeli postići”, poručio je Infantino u priopćenju objavljenom u petak navečer.

“Naša je svrha uvijek bila – i uvijek će biti – ujedinjavati i unapređivati nogomet. Stoga se od ovog prijedloga odustaje”, dodao je.

FIFA je tvrdila da bi prodaja manjinskog udjela u njezinim komercijalnim poslovima osigurala milijarde dolara za razvoj nogometa diljem svijeta te je optužila medije da su pogrešno prikazali prijedlog. Infantino je članicama FIFA-e uputio pismo u kojem je naveo da će svaka od njih dobiti 40 milijuna dolara ako do 19. rujna podrži prijedlog.

“Moja je namjera u idućim danima i tjednima ponovno okupiti sve zainteresirane strane u duhu zajedničkog interesa za naš sport, kako bismo nastavili razvijati nogomet u cijelom svijetu, osobito u zemljama kojima je naša potpora najpotrebnija”, poručio je Infantino.