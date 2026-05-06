Posao iz snova: Nude 50 tisuća dolara za gledanje svih utakmica SP-a

Podijeli :

AP Photo/Pamela Smith, File via Guliver

Ljubiteljima nogometa nudi se posao iz snova.

Čak 50 tisuća dolara FOX Sports i Indeed nude za gledanje svih 104 utakmica nadolazećeg Svjetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku.

POVEZANO Dalić gledao veliki derbi pa se družio s Vatrenima uoči Svjetskog prvenstva

“Bit će to najbolji ljetni posao na tržištu, ali samo za jednog ludog navijača koji je spreman za jedinstveni zadatak u životu,” objavile su tvrtke.

Odabrani navijač morat će odgledati sve utakmice iz posebno dizajnirane staklene kocke na Times Squareu u New Yorku. Njegov zadatak pritom će biti stvaranje i dijeljenje društvenog sadržaja tijekom cijelog turnira.

Iz Fox Sportsa su pojasnili kako će posao dobiti sportski obožavatelj, ne nužno i nogometni fanatik.

“Bit će to povijesni turnir, koji zahtijeva povijesno zapošljavanje. Jedan kandidat dobit će posao života da doživi i proslavi svaku priču, svaku naciju i svaki uzbudljiv trenutak koji definira prekrasnu igru,” kazao je predsjednik marketinga u Fox Sportsu Robert Gottlieb pa dodao:

“Idealna osoba je manje zainteresirana za analizu brazilskog plana igre, a više je u stilu: “Imaju li stvarno tipa po imenu Fred? Opći entuzijazam je kvalifikacija, a ne potreba da se bude statističar o postotku postignutih golova svake osobe.”

Svi zainteresirani za ovaj posao, moraju kreirati svoj Indeed profil, a zatim predstaviti svoje vještine kreiranja sadržaja i snimiti video na društvenim mrežama u kojem objašnjavaju zašto je ovo pravi posao baš za njih. Odluka o pobjedniku bit će objavljena 6. lipnja.

Svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku traje od 11. lipnja do 19. srpnja.