Portugalski izbornik pred Hrvatsku: ‘Nije problem da Ronaldo igra 90 minuta, ali možda ćemo mijenjati’

Izbornik Portugala Roberto Martinez branio je odluku da Cristiano Ronaldo odigra svaku minutu dosad na SP-u.
Odlična utakmica s puno prilika u Miamiju između nogometaša Kolumbije i Portugala završila je bez golova čime je Kolumbija ostala na vrhu ljestvice, dok je Portugal drugi u skupini K.
Obraćajući se medijima u Miami Gardensu, Martinez je prekinuo pitanja o tome zašto Ronaldo nije bio rotiran.
“Ne radimo usporedbe s igračima iz drugih reprezentacija. To bi bilo djetinjasto”, izjavio je španjolski stručnjak.
“Cristiano je navikao biti na pravom mjestu u pravo vrijeme. Tu se više radi o mentalnoj snazi, taktičkoj disciplini i stalnom otvaranju prostora u našim napadima.”
Izbornik je objasnio da se pri odabiru sastava vodi individualnim podacima.
“Nije problem da Cristiano odigra 90 minuta, no možda ćemo u idućoj utakmici morati napraviti izmjenu, ali to vrijedi za svakog igrača. Dosad smo koristili 21 igrača u polju, tako da raspoređujemo minutažu”, dodao je Martinez.
“Imamo neke igrače koji nisu potpuno spremni, a svi podaci koje prikupljamo iznimno su važni pri donošenju takvih odluka”, kaže Martinez.
Portugal u šesnaestini finala SP-a igra protiv Hrvatske 3. srpnja od 1 sat ujutro u Torontu.
“Sada je vrijeme da se prilagodimo, poboljšamo i usmjerimo utakmice onako kako želimo, s više posjeda lopte i boljom kontrolom”, objasnio je pa dodao:
“To je dio Svjetskog prvenstva i taktike. Kao što sam rekao, trebale su nam ove tri utakmice da dosegnemo našu najbolju razinu. Ovo je bila vrlo korisna utakmica. Želimo odigrati osam utakmica na ovom turniru, a sada počinje jedno sasvim drugo natjecanje.”
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