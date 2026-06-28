Portugalski izbornik pred Hrvatsku: ‘Nije problem da Ronaldo igra 90 minuta, ali možda ćemo mijenjati’

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Joao Bravo Sports Press Photo via Guliver Image

Izbornik Portugala Roberto Martinez branio je odluku da Cristiano Ronaldo odigra svaku minutu dosad na SP-u.

Odlična utakmica s puno prilika u Miamiju između nogometaša Kolumbije i Portugala završila je bez golova čime je Kolumbija ostala na vrhu ljestvice, dok je Portugal drugi u skupini K.

Obraćajući se medijima u Miami Gardensu, Martinez je prekinuo pitanja o tome zašto Ronaldo nije bio rotiran.

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“Ne radimo usporedbe s igračima iz drugih reprezentacija. To bi bilo djetinjasto”, izjavio je španjolski stručnjak.

“Cristiano je navikao biti na pravom mjestu u pravo vrijeme. Tu se više radi o mentalnoj snazi, taktičkoj disciplini i stalnom otvaranju prostora u našim napadima.”

Izbornik je objasnio da se pri odabiru sastava vodi individualnim podacima.

“Nije problem da Cristiano odigra 90 minuta, no možda ćemo u idućoj utakmici morati napraviti izmjenu, ali to vrijedi za svakog igrača. Dosad smo koristili 21 igrača u polju, tako da raspoređujemo minutažu”, dodao je Martinez.

“Imamo neke igrače koji nisu potpuno spremni, a svi podaci koje prikupljamo iznimno su važni pri donošenju takvih odluka”, kaže Martinez.

Portugal u šesnaestini finala SP-a igra protiv Hrvatske 3. srpnja od 1 sat ujutro u Torontu.

“Sada je vrijeme da se prilagodimo, poboljšamo i usmjerimo utakmice onako kako želimo, s više posjeda lopte i boljom kontrolom”, objasnio je pa dodao:

“To je dio Svjetskog prvenstva i taktike. Kao što sam rekao, trebale su nam ove tri utakmice da dosegnemo našu najbolju razinu. Ovo je bila vrlo korisna utakmica. Želimo odigrati osam utakmica na ovom turniru, a sada počinje jedno sasvim drugo natjecanje.”