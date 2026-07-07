Portugalci pate nakon ispadanja: ‘Sreća danas nije bila na našoj strani’

Junak susreta postao je Mikel Merino, koji je mrežu zatresao u prvoj minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena i tako riješio napeti iberski derbi.

Španjolski izbornik Luis de la Fuente nakon utakmice je posebno pohvalio širinu kadra kojim raspolaže, naglasivši važnost igrača s klupe.

“Merinu sam rekao da bismo trebali igrati kao i uvijek. Njegova pozicija je podrška veznom redu i napadačima. S njim smo razmišljali o tome da momčadi damo ritam i energiju koja joj je potrebna. Doprinos igrača s klupe bio je maestralan, ali to je ono što imamo, jer su svi igrači na vrlo visokoj razini”, izjavio je strateg španjolske reprezentacije.

Da je utakmica bila izuzetno teška i taktički iscrpljujuća potvrdio je i španjolski reprezentativac Rodri, koji je proglašen igračem utakmice.

“Znali smo da će se Portugal braniti u niskom bloku. Obje momčadi bile su ravnopravne i vrlo usredotočene na zadržavanje posjeda. Sveukupno, mislim da smo odigrali dobru utakmicu. Na kraju smo iskoristili svoju priliku i odlučili utakmicu. Oduševljeni smo pobjedom, ali još ne možemo počivati na lovorikama”, poručio je ključni veznjak Furije.

S druge strane, u portugalskom taboru vladalo je veliko razočaranje zbog kasnog ispadanja, no izbornik Roberto Martinez smatra da su njegovi izabranici dali sve od sebe.

“Portugalski narod može biti ponosan na ovu momčad i na ove igrače. Prava šteta. Pogodili smo i prečku. Mislim da smo zaslužili produžetak. Dobro smo se branili. Igrali smo protiv jednog od favorita za osvajanje Svjetskog prvenstva. Možda nam je samo nedostajalo malo sreće. Sreća danas nije bila na našoj strani, ali bila je to vrlo izjednačena utakmica”, zaključio je Martinez.

Znatno kritičniji prema igri svoje momčadi u drugom dijelu bio je portugalski reprezentativac Bruno Fernandes.

“Očito je da smo tužni. Došli smo ovdje s jednim ciljem, osvojiti naslov. Nažalost, nismo bili na najboljoj razini. Mislim da smo danas igrali bolje u prvom poluvremenu, ali u drugom poluvremenu smo napravili istu grešku braneći se prenisko, dajući im loptu. Kada se to dogodi, prije ili kasnije ćete primiti gol. Svaka čast Španjolskoj, imaju kvalitetu, ali mislim da smo mogli imati bolji rezultat da smo nastavili raditi ono što smo radili u prvom poluvremenu”, otvoreno je priznao Fernandes.