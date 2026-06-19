Portugalci oštri prema Ronaldu, ali i izborniku: ‘Lakše je naći vodu u pustinji nego dobru igru’

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AP Photo/Armando Franca, File via Guliver

Kiks Portugala na otvaranju Svjetskog prvenstva i tek osvojeni bod protiv DR Konga (1:1) izazvali su lavinu kritika u tamošnjim medijima, koji su žestoko napali i samu reprezentaciju i prvu zvijezdu Cristiana Ronalda.

U kritikama je prednjačio ugledni list A Bola, koji poručuje da je kucnuo čas da Portugal “manje priča i više igra”.

A Bola u svojoj analizi ističe kako je oko reprezentacije dugo vladala iluzija da im naslov već unaprijed pripada jer imaju vrhunske pojedince u najboljim igračkim godinama koji u elitnim europskim klubovima traže svoju zadnju šansu za povijesni uspjeh.

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“Bilo je naše, sigurno. Barem dok lopta nije krenula”, piše A Bola.

Novinari ovog lista tvrde da Portugal u ovom trenutku djeluje znatno moćnije kada je Ronaldo na klupi.

“Depresivnih 1:1 protiv DR Konga bilo je snažno upozorenje. I dobro je da se dogodilo tako rano, jer još ima vremena ispraviti mnogo toga što se radi pogrešno”, navodi se u tekstu.

Autor teksta naglašava da stručni stožer mora skupiti hrabrosti i predočiti Ronaldu da je ekipa učinkovitija bez njega na travnjaku.

“Vrijeme je nepobjediv protivnik, a iste one brojke koje su od CR7 napravile najboljeg igrača u povijesti Portugala danas su okrutne”, piše portugalski medij.

“Nema tu povratka. Nastaviti s Ronaldom na terenu u ovom trenutku ne znači ništa drugo nego produžiti tjeskobu čekanja nečega što već dugo ne postoji”, stoji u oštroj analizi.

Podsjećaju da se od stare slave ne živi.

“Prošlost je tamo iza nas, veličanstvena je i nitko je ne briše, ali ona više ne zabija golove niti asistira. Dosta je”, piše A Bola.

Ipak, tamošnji novinari ne svaljuju svu krivnju isključivo na leđa kapetana, napominjući da su problemi u igri puno dublji. Prema njihovom mišljenju, ključne uloge na terenu moraju preuzeti igrači poput Nuna Mendesa, Vitinhe, Brune Fernandesa i Bernarda Silve, čije se postavljanje na krilnu poziciju ozbiljno dovodi u pitanje.

“Portugal treba puno više Nuna Mendesa, Vitinhe, Brune Fernandesa i Bernarda Silve da bi uopće mogao sanjati.”

Na udaru kritika našao se i izbornik Roberto Martinez.

“S ovim španjolskim izbornikom, igrati dobro teže je nego pronaći vodu u pustinji”, stoji u tekstu.

A Bola na kraju zaključuje kako je ovaj SP već ponudio dosta iznenađenja te da su se razlike u svjetskom nogometu smanjile, zbog čega se više nitko ne smije podcjenjivati.