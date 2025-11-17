Portugal je ovo tek drugi puta napravio u povijesti i to opet – bez Ronalda!

Podijeli :

AP Photo/Luis Vieira via Guliver

Nakon neočekivanog poraza od Republike Irske (0:2), Portugalci su pobijedili Armeniju 9:1 i osigurali izravan plasman na Svjetsko prvenstvo kao pobjednici Skupine F.

Hattrick Nevesa i hattrick Fernandesa te po jedan gol Veige, Ramosa i Conceicaoa – činilo se da je Portugal mogao Armeniji zabiti i više golova.

Ovo je drugi put u povijesti da je reprezentacija Portugala na jednoj utakmici postigla devet golova.

Prvi put je na taj način oduševila svoje navijače u kvalifikacijskoj utakmici za Europsko prvenstvo, 11. rujna 2023., kada je s 9:0 pobijedila Luksemburg.

Pogotke su na tom susretu postigli – Inacio tri, Ramos dva, Jota, Horta, Fernandes i Felix po jedan.

No, ono što je zanimljivo jest da ni na jednoj od te dvije utakmice nije bilo Cristiana Ronalda. Nije bio čak ni u zapisniku.

Ovoga puta ga nije bilo jer je u susretu protiv Republike Irske dobio crveni karton, prvi u karijeri u dresu reprezentacije. U utakmici protiv Luksemburga Ronaldo je „odrađivao“ žute kartone.

