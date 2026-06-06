Popularna nogometna videoigra predvidila pobjednika Svjetskog prvenstva

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(AP Photo/Martin Meissner) via Guliver Image

Pet dana je do početka Svjetskog prvenstva u nogometu koje će 11. lipnja otvoriti Meksiko i Južna Afrika. Tako je popularna videoigra EA Sports FC predvidjela ovogodišnjeg pobjednika.

Treba uzeti u obzir kako je ova popularna igrica pogodila posljednja četiri pobjednika. 2010. predivdjeli su Španjolsku kao osvajača, 2014. Njemačku, 2018. Francusku te 2022. Argentinu.

To su naparavili kroz svoj simulacijski model koji su koristili i ove godine. Ovaj put je, prema EA Sportsu, trofej otišao u ruke španjolske reprezentacije. Furia će ove godine igrati u skupini H sa Zelenortskom Republikom, Saudijskom Arabijom i Urugvajem.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: EA Sports’ simulation predicts Spain will win the 2026 World Cup. They have correctly predicted the last four World Cup winners in a row: 🏆 2022: Argentina

🏆 2018: France

🏆 2014: Germany

🏆 2010: Spain pic.twitter.com/tjP0CTOK1V — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 6, 2026

Španjolska je jednom u povijesti osvojila naslov svjetskog prvaka, a bilo je to 2010. godine kada su u finalu porazili Nizozemsku s 1:0. Prije toga su osvojili Europsko prvenstvo 2008. godine te 2012. godine te je to bilo najuspješnije razdoblje u povijesti španjolskog nogometa.

Sada je Furia aktualni europski prvak te će ponovno pokušati istovremeno držati dva najveća reprezentativna naslova.