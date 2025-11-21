Pokrenut postupak protiv komentatora utakmice Crna Gora – Hrvatska, evo što on kaže o tome

Podijeli :

xxTomxDubravecx via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija je slavila 3:2 protiv Crne Gore na gostovanju u Podgorici u posljednjoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Za vrijeme utakmice su se s tribine hrvatskih navijača mogli čuti povici “Za dom spremni” i “Ubij Srbina”.

Radiotelevizija Crne Gore objavila je priopćenje u kojem navodi kako je Institucija pučkog pravobranitelja zatražila “pokretanje disciplinskog postupka protiv komentatora Nebojše Šofranca zbog načina na koji je tijekom prijenosa utakmice Crna Gora – Hrvatska komentirao incidente na tribinama, uključujući govor mržnje i provokativna skandiranja“, prenose te dodaju:

“Smatra da je Šofranac relativizirao događaj jer nije jasno osudio ekstremističke ispade, a nakon meča izjavio je da je atmosfera bila korektna. Institucija pučkog pravobranitelja navodi da je time prekršio profesionalne standarde RTCG-a.”

Crnogorski navijači na uzvike hrvatskih navijača odgovorili su zvižducima i skandiranjem “Ustaše i četnici, zajedno ste bježali”.

O svemu se oglasio i komentator utakmice.

“A ne ne ne ne, ovo ne. Ne na portalu za koji sam napisao milijun tekstova od dana osnivanja ovih 13 godina i noćas se spremao za sve računice Haitija i Surinama i da pišem ujutro rezime cijelih kvalifikacija. Ne od kolega za koje sam uvijek tu u pola dana i pola noći kad treba nešto raditi. Ne ovako kukavički bez potpisa i ičega. Ne od ombudsmana koji je kako upravo saznajem čovjek kojeg sam 300 puta zvao u moju ekipu na nogometu, pa bio moj dobri kolega na IN-u, družili se godinama.

I pogotovo ne na osnovu kvarne laži jer sam već dva puta objasnio da sa slušalicama koje zbog mikrofona moram nositi sve vrijeme nisam mogao čuti ni jednu jedinu riječ iz suprotnog boksa, nisu čuli ni u reportažnim kolima, a kamoli ja sa slušalicama, a čim sam usred meča dobio jedan kratki video odmah sam rekao bez ikakve provjere. Vidjeli su to, sve vide, sve čitaju, i dobro znaju da je to tako. Na osnovu takve laži, na osnovu 0/0, na osnovu ničega praviti ovakvu klevetu, u danu u kojem sam dao maksimum od zore, to ne može. Sad se mora vidjeti postoje li ljudska prava ili nacionalisti mogu da kreiraju, pritišću medije, diktiraju. Bez slobode život ne vrijedi ništa”, napisao je putem Facebooka.