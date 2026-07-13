Pojačane mjere sigurnosti pred utakmicu Engleske i Argentine

Podijeli :

AP Photo/Butch Dill via Guliver Image

U srijedu će od 21 sat u Atlanti na teren izaći Engleska i Argentina, a tamošnja policija priprema posebne sigurnosne mjere, svjesna višedesetljetnog sportskog, ali i šireg rivalstva između dviju zemalja.

Američke sigurnosne službe upozoravaju da postoji mogućnost pojačanih napetosti među navijačima, a na društvenim mrežama već kruže snimke manjih incidenata koji su se dogodili.Zabilježeno je nekoliko tučnjava koje su prošle bez ozbiljnijih posljedica, no treba imati na umu da su se dogodile dva do tri dana uoči same utakmice.

Zanimljivo je da su američke vlasti posebno istaknule kako su se engleski navijači tijekom dosadašnjeg dijela prvenstva ponašali primjereno.

U samim Sjedinjenim Američkim Državama živi brojna argentinska dijaspora, a u Atlantu stižu i oni koji nemaju ulaznice za utakmicu. Dodatne napetosti potiče i ponašanje iz argentinskog tabora.

Na društvenim mrežama pojavio se videozapis iz svlačionice argentinske reprezentacije na kojem se vidi kako igrači pjevaju pjesmu u kojoj se spominju Falklandski otoci, i to neposredno nakon plasmana u četvrtfinale te uoči ogleda s Engleskom.

Argentinci su pjevali:

„Za Malvine, za Diega, za Leov posljednji ples.“

Argentinci naziv Malvini koriste za Falklandske otoke, teritorij oko kojeg su Argentina i Ujedinjeno Kraljevstvo ratovali 1982. godine. U tom je sukobu poginulo 649 argentinskih vojnika.

O nogometnom rivalstvu Argentine i Engleske gotovo da ne treba ni govoriti – nema ljubitelja nogometa koji ne zna za Maradoninu „Božju ruku“ i za legendarne dvoboje koje su ove dvije reprezentacije odigrale na svjetskoj pozornici.