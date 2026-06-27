Pogledajte sporno poništen gol za prolaz Irana, bravuru Vozinhe i oproštaj Urugvaja od SP-a

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AP Photo/Ted S. Warren via Guliver

Tijekom noći odigrana su četiri susreta kojima smo saznali sudbine reprezentacija u skupinama H i G.

Šesnaestinu finala izborile su Španjolska i senzacija prvenstva Zelenortska Republika te Belgija i Egipat, dok Iran s tri osvojena boda čeka rasplete preostalih skupina, uključujući rezultat Hrvatske protiv Gane.

Belgija i Egipat u šesnaestini finala, nepovoljan remi za Hrvatsku Senzacionalna Zelenortska Republika izborila prolaz! Urugvaj ispao VIDEO / Fenomenalni Dembele hat-trickom odveo Francusku do prvog mjesta u skupini

Zelenortska Republika – Saudijska Arabija 1:1

Nogometaši Zelenortske Republike su kao drugoplasirani skupine H prošli u u nokaut fazu Svjetskog prvenstva odigravši u Houstonu bez golova, 0-0 sa Saudijskom Arabijom.

Najzanimljivije trenutke dvoboja, uključujući maestralnu obranu vratara Vozinhe u drugoj minuti sudačke nadoknade, pogledajte OVDJE.

Urugvaj – Španjolska 0:1

Španjolska je u meksičkoj Guadalajari svladala Urugvaj s 1-0 golom Alexa Baene u 43. minuti, uz veliku pomoć urugvajskoga vratara Fernanda Muslere. U petoj minuti sudačke nadoknade isključen je Urugvajac Augustin Canobbio.

Pogodak pogledajte OVDJE.

Belgija – Novi Zeland 5:1

Belgijanci su u Vancouveru svladali Novi Zeland s 5-1 pogocima Leandra Trossarda (28, 50), Kevina de Bruynea (66), Romelua Lukakua (86) i Alexisa Saelemakersa (90+4). Gol za Novi Zeland zabio je Elijah Just (84). Crveni Vragovi će u šesnaestini finala igrati s Australijom.

Sve golove pogledajte OVDJE.

Egipat – Iran 1:1

U Seattleu, Egipćani su poveli golom Mahmouda Sabera već u 6. minuti, a Iranci su u 11. minuti dobili kazneni udarac kojeg je pucao Mehdi Taremi, ali mu je vratar Oufa Shoubir obranio. Samo tri minute kasnije izjednačio je Ramin Rezzaian.

Golove s ovog susreta te sporno poništen pogodak Iranu možete pogledati OVDJE.