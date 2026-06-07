Pogledajte nevjerojatan gaf Amerikanaca: Skoro svakom Englezu su krivo napisali ime

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Foto: Screenshot (X)

Engleske navijače koji su stigli u Tampu na prijateljsku utakmicu protiv Novog Zelanda dočekala je neobična situacija prije početka susreta. Na velikom ekranu stadiona Raymond James prikazan je navodni početni sastav reprezentacije Engleske, no većina imena bila je pogrešno napisana ili kombinirana s imenima drugih igrača.

Navijači su u početku uživali u atmosferi i razgledavali stadion, poznat po velikom gusarskom brodu, no ubrzo je pozornost privukao nesvakidašnji gaf organizatora. Na popisu su se pojavila izmišljena imena nastala spajanjem imena i prezimena različitih reprezentativaca, poput Marca O’Reillyja, Marcusa Stonesa, Jordana Guehija i Ollieja Kanea. Pogreške nisu zaobišle ni Ezrija Konsu, čije je prezime bilo netočno napisano, dok su Harry Kane i Kobbie Mainoo na ekranu bili predstavljeni samo svojim imenima.

Fotografije neobičnog sastava brzo su se proširile društvenim mrežama. Navijači su reagirali humorom, pa su se nizali komentari koji su uspoređivali prikazani sastav s dugogodišnjom Football Manager karijerom ili starim nogometnim videoigrama u kojima zbog licenci igrači nisu imali prava imena.

Bez obzira na zabunu izvan terena, Engleska je na travnjaku odradila posao i svladala Novi Zeland rezultatom 1:0. Jedini pogodak postigao je Harry Kane, koji je glavom zatresao mrežu pred kraj prvog poluvremena. Momčad Thomasa Tuchela sljedeći će pripremni susret za Svjetsko prvenstvo odigrati protiv Kostarike.