Pogledajte kako su se Belgijci narugali Trumpu: ‘Poništite ovo’

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AP Photo/Lindsey Wasson via Guliver

Ono što se dogodilo nakon četvrtog pogotka Belgije protiv SAD-a ući će u povijest svjetskih prvenstava kao vrhunac prkosa i otvorenog izrugivanja.

Romelu Lukaku je u 93. minuti zabio za konačnih 4:1, dotrčao do tribina, a onda je s nekolicinom suigrača pred kamerama počeo imitirati prepoznatljivi Trumpov ples – karakteristično pomicanje tijela i udaranje rukama po zraku uz koje američki predsjednik slavi na svojim skupovima.

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Sol na američku ranu odmah nakon utakmice stavio je i službeni profil Belgijskog nogometnog saveza. Na društvenoj mreži X objavili su fotografiju Lukakuovog slavlja uz brutalno provokativnu poruku:

“Poništite ovo.”

Vodeći britanski mediji poput Daily Maila i Guardiana odmah su prenijeli ove scene ističući da se radi o otvorenom i nezapamćenom ruganju Belgijaca na američkom tlu, koje je bilo izravan odgovor na odluku FIFA-e da pod Trumpovim pritiskom poništi crveni karton Folarinu Balogunu.