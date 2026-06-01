Pogledajte kako je Džeko jednom gestom oduševio navijače, ali i policajce na Grbavici

AP Photo/Armin Durgut via Guliver

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine na stadionu Grbavica u Sarajevu održala je trening koji je otvoren za javnost.

Izabranici Sergeja Barbareza tako će završiti prvi dio priprema za Svjetsko prvenstvo koji su odradili u BiH, a zatim sutra slijedi putovanje u SAD, gdje će Zmajevi nastaviti u istom ritmu do Mundijala.

Edin Džeko je još jednom pokazao svoje pravo lice i obradovao navijače, ali i policijske službenike. Otvoren i pristupačan kao i uvijek, razgovarao je s njima i fotografirao se. Atmosferu pogledajte u videu:

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine 2. lipnja putuje u Sjedinjene Američke Države, gdje će obaviti završne pripreme za nastup na Svjetskom prvenstvu.

Izabranici Sergeja Barbareza u SAD-u će odigrati još jednu prijateljsku utakmicu, a protivnik će biti selekcija Paname. Susret je zakazan za sljedeću subotu u St. Louisu i predstavljat će posljednju provjeru prije početka Mundijala.

Nakon toga reprezentacija BiH seli u Toronto, koji će biti baza tima do utakmice protiv domaćina Kanade, zakazane za 12. lipnja.

Poslije duela s Kanađanima, reprezentacija će se preseliti u Salt Lake City, koji će biti glavna baza bh. tima tijekom ostatka prvenstva. Odatle će Zmajevi putovati na utakmice grupne faze – prvo u Los Angeles na susret protiv Švicarske, a potom u Seattle, gdje ih očekuje duel sa selekcijom Katara.