Pogledajte golove sinoćnjih utakmica: Šokantan poraz SAD-a, uvjerljivi Nizozemci i dva remija

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AP Photo/Mark J. Terrill via Guliver

Tijekom noći odigrane su utakmice posljednjeg kola skupine D i skupine F.

U skupini D, domaćin SAD šokantno je poražen od Turske koja je do ovog susreta bila bez bodova, Paragvaj i Australija odigrali su remi bez golova, Nizozemska je još jednom bila uvjerljiva, a Japan i Švedska podijelili su bodove odigravši 1:1.

Paragvaj i Australija podijelili bodove – evo zašto je to loše za Hrvatsku Japan i Švedska remizirali i izborili šesnaestinu finala, pobjeda Nizozemske VIDEO / Ekvador slavio protiv Njemačke, izborio nokaut-fazu i zakomplicirao situaciju Hrvatskoj

Turska – SAD 3:2

Turska je u Los Angelesu svladala SAD rezultatom 3:2, no Amerikanci su unatoč porazu osigurali prvu poziciju u skupini D. Pogotke su za pobjednički sastav postigli Arda Guler u 10., Yilmaz u 31. te Kaan Ayhan u osmoj minuti sudačke nadoknade, dok su za domaći SAD precizni bili Auston Trusty u 3. i Sebastian Berhalter u 49. minuti. Sjedinjene Američke Države u šesnaestini finala igrat će protiv reprezentacije Bosne i Hercegovine. Pogledajte golove OVDJE.

Paragvaj – Australija 0:0

U dvoboju igranom u San Franciscu reprezentacije Paragvaja i Australije podijelile su bodove odigravši bez pogodaka 0:0. Ovim rezultatom Australija je osigurala drugo mjesto u skupini D zbog bolje gol-razlike od trećeplasiranog Paragvaja koji također ima četiri boda. Ovakav rasplet stvorio je dodatni pritisak Hrvatskoj kojoj za siguran prolazak u nokaut-fazu sada igra isključivo pobjeda protiv Gane. Pogledajte sve zanimljive trenutke OVDJE.

Japan – Švedska 1:1

Reprezentacije Japana i Švedske odigrale su u Dallasu neodlučeno 1:1, čime su obje momčadi osigurale plasman u šesnaestinu finala turnira. Japanci su poveli u 56. minuti pogotkom Daizena Maede, dok je konačni rezultat i izjednačenje Šveđanima donio Anthony Elanga u 62. minuti. Japan s drugog mjesta u skupini ide na noge moćnom Brazilu, dok Švedska prolaz traži kao trećeplasirana momčad s četiri osvojena boda. Pogledajte golove OVDJE.

Tunis – Nizozemska 1:3

Nizozemska je u Kansas Cityju nadigrala Tunis rezultatom 3:1 i potvrdila prvu poziciju u skupini F. Pogotke za Oranje postigli su Ellyes Skhiri (autogol) u 3., Brian Brobbey u 7. te Jan Paul Van Hecke u 63. minuti, dok je jedini strijelac za Tunis bio Hazem Masturi u 53. minuti. Nizozemci sa sedam bodova putuju u šesnaestinu finala gdje ih čeka okršaj protiv Maroka.

Pogledajte golove OVDJE.