Pogledajte gol kojim je Španjolska povela u polufinalu protiv Francuske

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AP Photo/Jessica Tobias via Guliver

U prvom polufinalnom susretu Svjetskog prvenstva u teksaškom Arlingtonu, reprezentacija Španjolske vodi protiv Francuske rezultatom 1:0. Ključni trenutak dogodio se u 13. minuti utakmice kada je baskijski napadač Mikel Oyarzabal hladnokrvno i precizno realizirao kazneni udarac. Prethodno je jedanaesterac za Furiju izborio Lamine Yamal, kojeg je u kaznenom prostoru neoprezno srušio francuski branič Lucas Digne.

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