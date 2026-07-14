Pogledajte gol kojim je Španjolska povela u polufinalu protiv Francuske

FIFA World Cup 14. srp 202621:37 0 komentara
AP Photo/Jessica Tobias via Guliver

U prvom polufinalnom susretu Svjetskog prvenstva u teksaškom Arlingtonu, reprezentacija Španjolske vodi protiv Francuske rezultatom 1:0. Ključni trenutak dogodio se u 13. minuti utakmice kada je baskijski napadač Mikel Oyarzabal hladnokrvno i precizno realizirao kazneni udarac. Prethodno je jedanaesterac za Furiju izborio Lamine Yamal, kojeg je u kaznenom prostoru neoprezno srušio francuski branič Lucas Digne.

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