Pogledajte golove: DR Kongo šokirao Englesku, Kane zabio za poravnanje

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AP Photo/Butch Dill via Guliver

Engleska je u susret šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv DR Konga ušla kao uvjerljivi favorit, no taj status ni po čemu nije opravdala.

Slab ulazak u utakmicu Tuchelovih izabranika afrička reprezentacija znala je iskoristiti te je u 7. minuti došla do ranog vodstva. Cipenga je ostao nečuvan u kaznenom prostoru i iskosa zabio gol kojim je šokirao Tri lava.

Engleska se dugo mučila i dok se činilo da bi Kongo mogao u 90 minuta kreirati ogromnu senzaciju, ukazao se Harry Kane koji je zabio u 75. minuti za 1:1.

Golove pogledajte OVDJE.