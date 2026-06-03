Pogled s Rujevice – Tiago Dantas za SK o SP-u: ‘Čast svim velikanima, ne bih se usudio kladiti protiv nas!’

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Hrvatska reprezentacija u lovu je na novo čudo, na treću uzastopnu medalju sa svjetskih prvenstava. Naš Denis Draganović u Mundijal Specijalu razgovarao je s 48 gostiju koji su predstavili sve reprezentacije koje će se natjecati ove godine na SP-u u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Nogometaš Rijeke je otkrio što očekuje od svog Portugala

Deveti put reprezentacija Portugala nastupa na Svjetskom prvenstvu. Imaju jednu broncu iz davne 1966. godine, a može li Portugal do nove medalje, odgovor će nam dati Tiago Dantas, jedan od najboljih igrača HNL-a.

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Demokratska Republika Kongo, Uzbekistan i Kolumbija su protivnici Portugala na Svjetskom prvenstvu. Što misliš o toj skupini za portugalsku reprezentaciju?

“Iskreno, ako pogledamo realno i objektivno, svatko bi rekao da je Portugal favorit za osvajanje prvog mjesta u skupini. Ali to je nogomet, igra se samo jedna utakmica protiv svakog suparnika i sve je moguće. Ipak, mislim da Portugal ima sve preduvjete da završi na prvom mjestu u grupi.”

Mnogi tvoji bivši suigrači iz Benficine omladinske škole, kao i iz mlađih uzrasta portugalske reprezentacije (do 15 i do 17 godina), nalaze se na ovom popisu. Što misliš o snazi ove momčadi? Na popisu za Svjetsko prvenstvo ima uistinu mnogo sjajnih igrača.

“Da, mislim da je ovo jedna od najmoćnijih momčadi Portugala, ako ne i najbolja do sada u ovoj vrsti natjecanja. Vjerujem da bi i sami igrači rekli isto ako ih pitate. Imamo nevjerojatne pojedince koji trenutačno igraju za najbolje klubove na svijetu i moramo dočekati ovo Svjetsko prvenstvo s velikim entuzijazmom i ambicijom da ga osvojimo.”

Što misliš o izborniku Robertu Martínezu? On je sada već tri godine na klupi Portugala. Kakva je njegova pozicija u javnosti, medijima i u očima navijača?

“Gledajte, ne poznajem ga osobno i nikada me nije trenirao, ali mislim da ga igrači vole. Po mom mišljenju, on je tip trenera koji je maksimalno prilagođen igračima (player’s coach). Vidim da ga momčad cijeni, pa se nadam da može napraviti uistinu dobar posao i napokon donijeti naslov svjetskog prvaka našoj zemlji.”

Što misliš o Cristianu Ronaldu, najslavnijem igraču na svijetu? Je li ovo njegovo posljednje veliko natjecanje, što ti misliš?

“S njim se nikad ne zna. On je jedinstven tip čovjeka. Već je više od 20 godina u ovom sportu na najvišoj mogućoj razini. Da ste mi prije, recimo, četiri godine uoči prošlog prvenstva došli s pitanjem je li mu to zadnji Mundijal, možda bih rekao da jest. A sada jednostavno nemam odgovor za vas. Možda je posljednje, a možda i nije.Što se tiče fizike, u dobroj je formi. Naravno da to više nije onaj isti igrač od prije nekoliko godina, ali i dalje zabija gomilu golova – ne znam je li na kraju bio najbolji strijelac saudijske lige, ali zabio je jako puno i sigurno može pomoći Portugalu.”

Koja je tajna Portugala kada je u pitanju rad s mladim igračima i omladinskim školama? Spomenuo bih samo neke s kojima si igrao u Benfici: Jota iz Celtica, João Félix, Gonçalo Ramos… Također, Vitinha i Pedro Neto s kojima si igrao u mladoj reprezentaciji Portugala. To je strašno puno sjajnih igrača. U čemu je tajna tog rada s mladima u Portugalu?

“Mislim da je ključ u edukaciji od najranije dobi, već od pete, šeste, sedme ili osme godine. Počinjemo uistinu rano, a naši su treneri izuzetno kvalitetni. Mislim da je to glavna tajna. Akademije rade fantastičan posao, ali najveće zasluge moraju ići trenerima i direktorima tih škola koji svake godine izbacuju vrhunske igrače u sam vrh našeg nogometa.”

Sjećaš li se možda finala Lige prvaka za mlade u onoj korona-godini 2020. protiv Real Madrida? Igrao si to finale, a Benfica je izgubila 2:3.

“Da, igrao sam to finale i promašio jedanaesterac u 95. minuti. Bilo je 3:2 za Madrid, ja sam promašio taj penal, ali dobro – život ide dalje. Bila je to jedna od najbolnijih noći u mojoj dosadašnjoj karijeri, ali natjecanje je uistinu bilo lijepo. Bili smo jako blizu da ga osvojimo po prvi put, ali u međuvremenu ga je Benfica ipak osvojila godinu ili dvije nakon toga, tako da je sve u redu.”

Kada je Svjetsko prvenstvo, u Hrvatskoj vlada prava nogometna groznica, svi polude za nogometom. Kakva je situacija u Portugalu među navijačima i ljudima kada reprezentacija igra na Mundijalu?

“Vrlo je slično kao i ovdje. Mislim da svi gledaju svaku pojedinu utakmicu. Ako imate društvo koje voli nogomet i provodite vrijeme s njima, uživate u gledanju utakmica zajedno – nekad se naljutite, nekad ste sretni na kraju, ali mislim da je to isto posvuda za ljude koji vole nogomet.”

Za sam kraj, dotaknimo se hrvatske reprezentacije. Igrao si s Josipom Stanišićem u Bayern Münchenu. Što misliš o Josipu i općenito o reprezentaciji Hrvatske, s obzirom na to da rade spektakularan posao – dvije medalje s posljednja dva Svjetska prvenstva?

“Da, bili su uistinu sjajni posljednjih godina. Igrao sam sa Stanišićem u Bayernu i on tada nije bio isti igrač kao danas. Napredovao je jako puno, stvarno strašno puno. Iskreno, nisam očekivao da će doći do ove razine, ali to je sjajno za njega, a i za samu zemlju što ima takvog igrača. Sada, s obzirom na moje iskustvo u hrvatskom nogometu, jasno vidim kako i zašto postižu takve uspjehe na ovim natjecanjima. Imate uistinu sjajne nogometaše. Ja sada u Rijeci igram s Tonijem (Frukom) koji je za mene izuzetno, izuzetno dobar igrač i nadam se da može odigrati dobro na Svjetskom prvenstvu te pomoći Hrvatskoj da ode što je dalje moguće. Sada imam i tu neku posebnu emociju prema Hrvatskoj jer sam ovdje već dvije godine i želim da prođete dobro.”