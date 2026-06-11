Počinje povijesni Mundijal! Sve što trebate znati o rasporedu, protivnicima i zvijezdama SP-a

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FIFA World Cup 2026 Previews via Guliver

Danas počinje nogometno ludilo koje svake četiri godine zahvati cijelu svjetsku populaciju, bili oni ljubitelji "najvažnije sporedne stvari na svijetu" cijelo vrijeme ili samo za trajanja Svjetskog prvenstva. Mjesecima već traju pripreme, uzbuđenje i buka navijača i simpatizera reprezentacija koje su se plasirale na Mundijal, dok stanovnici zemalja koje se nisu plasirale biraju za koju će reprezentaciju navijati u idućih nešto više od mjesec dana.

Po prvi put u gotovo stogodišnjoj povijesti turnira, Svjetsko prvenstvo će zajednički organizirati tri zemlje, a to su Meksiko, Kanada i Sjedinjene Američke Države. U Sjedinjenim Američkim Državama nogomet nazivaju soccer, jer je termin football već rezerviran za jedan od njihovih najjačih nacionalnih sportova, kojeg mi, pak, nazivamo američkim nogometom.

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Prva utakmica počinje večeras od 21 sat po hrvatskom vremenu, a u Mexico Cityju snage će odmjeriti domaći Meksiko i Južnoafrička Republika. Mundijal završava devetnaestog srpnja velikim finalom na stadionu Met Life, koji je udaljen oko osam kilometara od New Yorka.

Osnovni format: Najveći turnir u povijesti

Za one koji nogomet i Svjetska prvenstva prate tek povremeno, ili za one koji tek upoznaju čari ovog sporta, donosimo ključna pravila formata natjecanja.

Ovogodišnji turnir najveći je ikad u povijesti, s 48 zemalja koje se natječu na smotri najboljih. Sve su momčadi podijeljene u 12 skupina od po četiri zemlje.

Dvije najbolje momčadi u svakoj skupini automatski prolaze u sljedeću fazu, odnosno šesnaestinu finala.

Ostatak sudionika šesnaestine finala čine osam najboljih trećeplasiranih momčadi iz grupne faze koje su ostvarile najbolje ukupne rezultate. U grupnoj fazi nema izvođenja jedanaesteraca za određivanje pobjednika utakmice, no u eliminacijskoj fazi, ako utakmica završi neriješenim rezultatom, igra se produžetak od dodatnih trideset minuta, a ako i nakon toga nema pobjednika, izvode se jedanaesterci.

Gradovi domaćini prvenstva raspoređeni su kroz sve tri države, pa će se tako u Meksiku igrati u Guadalajari, Monterreyju i Mexico Cityju, dok su u Kanadi domaćini Toronto i Vancouver. Najveći dio turnira bit će odigran u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje su gradovi domaćini Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, područje zaljeva San Francisca i Seattle.

Tko su glavni favoriti i zvijezde koje treba pratiti?

Dvostruki svjetski prvaci Francuska i prvaci iz 2010. godine Španjolska dvije su momčadi koje slove za najveće favorite ovog turnira. Francuska ima momčad punu zvijezda koje trenutačno haraju europskim nogometom, a Španjolska će se uvelike oslanjati na mlade talente poput osamnaestogodišnjeg Laminea Yamala koji ih može dovesti do drugog velikog trofeja u dvije godine. Engleska, nakon dva uzastopna poraza u finalima dvaju Europskih prvenstava, također ima veliku priliku za povijesni uspjeh. A tu je i, naravno, tradicionalni favorit Brazil, kao najuspješnija zemlja na turniru koja traži svoj šesti svjetski naslov, ujedno i prvi nakon dvije tisuće i druge godine.

Očekuje se da će Kylian Mbappé i Lamine Yamal biti među najuzbudljivijim igračima koje treba pratiti ovog ljeta na terenima. Mbappé nastupa na svom trećem Svjetskom prvenstvu za Francusku i već je doveo svoju reprezentaciju do dva uzastopna finala, pritom slavivši u Rusiji dvije tisuće osamnaeste godine upravo u finalu protiv Hrvatske, dok je u Kataru dvije tisuće dvadeset i druge godine bolja bila Argentina nakon izvođenja jedanaesteraca.

Španjolac Yamal predstavlja novu generaciju talenata i predviđa se da će postati jedna od najvećih nogometnih zvijezda u budućnosti. S puno pozornosti pratit će se i Argentinac Leo Messi, kao i Portugalac Cristiano Ronaldo, čije je rivalstvo u potpunosti dominiralo nogometom posljednja dva desetljeća.

Messi će kasnije u lipnju napuniti 39 godina, a Ronaldo već ima 41 godinu, pa će ovo vjerojatno biti njihov posljednji veliki turnir prije odlaska u mirovinu. Drugi igrači na koje svakako treba obratiti pozornost su brazilski playmakeri Neymar i Vinícius Júnior, Englez Jude Bellingham, Amerikanac Christian Pulisic, Kanađanin Alphonso Davies, Južnokorejac Son Heung-min, Ganac Antoine Semenyo i njegov suigrač iz Manchester Cityja Erling Haaland iz Norveške, koji je postigao najviše golova u tri od posljednje četiri sezone engleske Premier lige.

Povijesni debitanti na svjetskoj pozornici

Prošireni format ovog Svjetskog prvenstva omogućio je sudjelovanje većem broju zemalja, što je osiguralo da na djelu vidimo neke nacije koje nikada prije nisu bile na najvećoj nogometnoj pozornici. Curaçao, sa samo sto pedeset i šest tisuća stanovnika, imat će povijesni debi kao najmanja nacija koja se ikada kvalificirala za Svjetsko prvenstvo, pobijedivši tako rekord koji je 2018. godine postavio Island. Još jedan mali otok koji će se premijerno predstaviti svijetu su Zelenortski Otoci, koji su s populacijom od oko petsto tisuća ljudi postali treća najmanja zemlja koja je ikada stigla na Svjetsko prvenstvo.

Jordan je nedavno imao velike nogometne uspjehe koji su na koncu kulminirali njihovim prvim plasmanom na Svjetsko prvenstvo, a njihov izbornik Jamal Sellami, koji je porijeklom iz Maroka, dobio je i jordansko državljanstvo od kralja Abdullaha Drugog. Uzbekistan je posljednji debitant na ovom popisu, ali oni će imati vrlo vrijedno iskustvo u momčadi zahvaljujući izborniku Fabiu Cannavaru, bivšem treneru zagrebačkog Dinama, koji je kao igrač bio na čak četiri Svjetska prvenstva i kao kapetan predvodio Italiju do naslova prvaka dvije tisuće i šeste godine.

Utakmice koje skrivaju političke i povijesne priče

Nogomet nikada nije samo sport, pa tako i neke od utakmica na ovom turniru nose duboke političke i povijesne priče. Kad se šesnaestog lipnja sastanu Francuska i Senegal, to će se dogoditi s kolonijalnom poviješću koja je snažno definirala odnos između dvije nacije, a vrijedi podsjetiti da je Senegal već kreirao golemo iznenađenje dvije tisuće i druge godine kada je pobijedio Francusku kao tadašnjeg aktualnog prvaka svijeta.

Gana i Engleska, koje također imaju bivše kolonijalne veze, odigrat će svoju utakmicu u Philadelphiji dvadeset i trećeg lipnja. Iran i Egipat igrat će u Seattleu u utakmici koja je lokalno nazvana Pride u čast gradske LGBT zajednice, što je uoči turnira navelo nogometne saveze obje nacije da formalno prigovore krovnoj organizaciji FIFA-i. Kako će se dvije nacije snaći na ovom događaju pomno će se pratiti s obzirom na to da su istospolni odnosi zakonski kriminalizirani u obje zemlje. Iran također dolazi na turnir usred otvorenog političkog sukoba sa suorganizatorom turnira Sjedinjenim Američkim Državama.

Zbog velikih ograničenja ulaska u zemlju, iranski je savez bio prisiljen preseliti bazu svoje reprezentacije iz američke savezne države Arizone u meksičku Tijuanu, smještenu južno od San Diega, što znači da će reprezentativci Irana i njihov stručni stožer morati putovati preko granice u Sjedinjene Američke Države za svaku svoju utakmicu u grupnoj fazi. S druge se strane Haiti konačno vraća na Svjetsko prvenstvo prvi put nakon davne tisuću devetsto sedamdeset i četvrte godine, a igrat će protiv Škotske koja se također vraća na veliku scenu nakon dvadeset i osam godina čekanja.

Kad i gdje igra Hrvatska?

Reprezentacija Hrvatske, predvođena izbornikom Zlatkom Dalićem i kapetanom Lukom Modrićem, na posljednja je dva Svjetska prvenstva osvajala medalje, okitivši se srebrom u Rusiji dvije tisuće osamnaeste te broncom u Katru dvije tisuće dvadeset i druge godine. Hrvatska je ovog puta smještena u skupinu L sa starim znancima Englezima, Panamom i Ganom.

Turnir otvaramo 17. lipnja u 22 sata protiv Engleza na stadionu AT&T, inače domu NFL momčadi Dallas Cowboys. Iduća utakmica na rasporedu je 24. lipnja od jedan sat nakon ponoći po hrvatskom vremenu, kada je protivnik Panama, a utakmica se igra na stadionu BMO Field u Torontu. Posljednju utakmicu u skupini Hrvatska igra protiv Gane 27. lipnja od 23 sata po hrvatskom vremenu, a taj se susret igra u Philadephiji na stadionu Lincoln Financial Field.

Hrvatska se nalazi u specifičnoj situaciji jer njezina skupina L već unaprijed zna dva od tri moguća križanja u nastavku turnira. Ako naša reprezentacija završi kao drugoplasirana u skupini, u šesnaestini finala igrat će protiv drugoplasirane reprezentacije iz skupine K, u kojoj se natječu Portugal, Kolumbija, Uzbekistan i DR Kongo.

Ako Hrvatska završi kao treća u skupini i prođe dalje kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih momčadi, čeka je još teži scenarij jer bi joj protivnik bio pobjednik skupine K, gdje je najveći favorit za tu poziciju moćni Portugal. U slučaju da Vatreni ipak osvoje prvo mjesto u svojoj skupini, u šesnaestini finala trebali bi igrati protiv jedne od trećeplasiranih reprezentacija iz skupina E, H, I, J ili K, što će u potpunosti ovisiti o konačnom raspletu tih grupa.

Kad i gdje igra Bosna i Hercegovina?

S posebnom pozornošću brojni će navijači na ovim prostorima pratiti i utakmice Bosne i Hercegovine. Našim je susjedima ovo prvo Svjetsko prvenstvo nakon 12 godina čekanja, a izborili su ga nakon velike drame u Zenici gdje su na jedanaesterce izbacili velikog favorita Italiju, koja je tako ostala bez plasmana na treće uzastopno Svjetsko prvenstvo.

Bosna i Hercegovina se nalazi u skupini B, gdje su još smješteni domaćin Kanada, Katar i Švicarska. Prvu utakmicu naši susjedi igraju protiv Kanade u petak od 21 sat na stadionu BMO Field u Torontu, gdje će kasnije igrati i Hrvatska. Slijedi im iznimno važan susret protiv Švicarske 18. lipnja u 21 sat na kultnom SoFi stadionu u Los Angelesu, dok će posljednju utakmicu u grupnoj fazi Bosna i Hercegovina odigrati protiv Katara 24. lipnja od 21 sat na stadionu Lumen Field u Seattleu.