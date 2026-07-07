Pochettino nakon blamaže SAD: ‘Koji je bio smisao svih prijetnji i uvreda?’

Belgijski nogometaši plasirali su se u četvrtfinale Svjetskoga prvenstva svladavši u Seattleu SAD s 4-1 (2-1), a američki je izbornik nakon utakmice održao monolog u kojem se osvrnuo na kaos koji je nastao nakon što je Balogunu ukinuta suspenzija neigranja.

Dvostruki strijelac za Belgiju bio je Charles De Ketelaere (9, 33), a treći i četvrti gol postigli su Hans Vanaken (57) i Romelu Lukaku (90+3), dok je za Amerikance zabio Malik Tillman (31).

Utakmicu je ostala u sjeni velike afere i kontroverzne odluke kojom je FIFA, unatoč crvenom kartonu iz utakmice šesnaestine finala, dopustila nastup američkom napadaču Folarinu Balogunu, koji je bio u početnoj postavi.

Američki izbornik Mauricio Pochettino smatra da njegovi igrali nisu bili na svojoj razini u ovoj utakmici.

“Nismo odgovorili na zahtjeve ovakve utakmice; mislim da nismo igrali na svojoj razini. Nikad nismo pronašli ritam, čak ni kad smo izjednačili na 1-1”, rekao je Argentinac na konferenciji za novinare.

“Danas nismo bili ona ista momčad kakva smo bili od početka turnira. Bio je to vrlo loš dan, kako kolektivno tako i pojedinačno. Ponekad se to dogodi, ali u ovoj fazi natjecanja nema druge prilike.”

Na pitanje o slučaju Balogun – koji je na kraju ipak uvršten u početni sastav nakon što je Trump intervenirao kod FIFA-e kako bi se ukinula njegova suspenzija – Pochettino je ustvrdio da “ono što se događalo oko utakmice nije utjecalo na momčad”.

“To je bilo pitanje propisa; osim toga, nismo imali drugih komentara, a Belgija je jednostavno bila bolja – to je sasvim jasno.”

Argentinac je ipak želio iznijeti i “osobno razmišljanje”: “Ljudi su sve pomiješali. Koji je bio smisao svih tih uvreda, ružnih poruka i prijetnji? Ako pravilo postoji i savez ga može primijeniti, te ako je FIFA odobrila Balogunu nastup, onda to nije problem. Osobno su me mnogi razočarali; govorili su o politici, manipulaciji, etici i integritetu – sve su to povezali i pomiješali.”

Izbornik je također istaknuo da je njegova momčad “značajno napredovala”, iako je napomenuo da napredak “nije linearan”. Gledajući prema budućnosti, Pochettino je rekao da je “vrlo zadovoljan” odnosom s američkim savezom, koji će odlučiti o daljnjim koracima – odnosno o tome hoće li se pokrenuti pregovori o produljenju ugovora.

Američki reprezentativac Tyler Adams izjavio je da je razočaran porazom svoje momčadi koja nije dobro igrala.

“Razočaran sam. Ne volim biti eliminiran ni iz čega. Večeras nismo odigrali dobru utakmicu. To nije ono što želimo postići. Bilo je puno toga što smo kogli bolje napraviti”, kazao je Adams.

“Kada tako lako primite golove od momčadi takve kvalitete i kalibra, bude teško. Dali smo im dobre prilike, ili čak poluprilike, a oni su ih iskoristili. Danas je sve to bilo malo prelako”, rekao je Adams.