Pletikosa: Naučeni nastupima Hrvatske, vjerovati možemo i moramo

Podijeli :

AP Photo/Hassan Ammar

Ždrijeb u Washingtonu Vatrenima je dodijelio Englesku, Ganu i Panamu na svjetskoj smotri.

Grupu je prokomentirao Stipe Pletikosa, bivši golman nacionalne momčadi, danas tehnički direktor hrvatske A i U-21 reprezentacije.

“Možemo biti zadovoljni. Naša utakmica protiv Engleske bit će najveća utakmica prvog kola, a Panama i Gana su protivnici koje moramo dodatno upoznati i analizirati jer ih ne poznamo tako kao Engleze. Vjerujem da će po tom pitanju stručni stožer napraviti sjajan posao i da ćemo se dobro pripremiti”, rekao je Pletikosa, a prenosi HNS.

“Najvažnije je da svi igrači prvenstvo dočekaju zdravi i spremni, a u našu motivaciju nikad nismo sumnjali. Jednako tako, naučeni nastupima Hrvatske na svjetskim prvenstvima, vjerovati možemo i moramo”, dodao je.