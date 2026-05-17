Petar Šegrt za SK: ‘Hajduka u Europi nema nigdje, a zbog svojih navijača mogli bi puno bolje’

Podijeli :

U emisiji Jutro SK naš Denis Draganović ugostio je hrvatskog trenera Petra Šegrta koji je u svojoj karijeri vodio čak pet različitih reprezentacija. Vodio je reprezentaciju Gruzije, Afganistana, Maldiva te Tadžikistana. On je u emisiji Jutro SK pričao o HNL-u, svojoj trenerskoj karijeri te o hrvatskoj reprezentaciji.

Povezivali su vas s Hajdukom prije nekoliko godina. Imate li i danas neke simpatije prema Hajduku i kako vidite hrvatski nogomet.

“Hajduk je tradicionalan klub. Njima je Torcida dobra za klub iako neki drugi govore da su oni štetni za Hajduk. Ako u Hajduku napravite euforiju, imate veliki uspjeh.

Važno je da imaš plan, filozofiju i Hajduk je za mene interesantan klub, ali ne vjerujem da mogu preuzeti klupu Hajduka ili Dinama. Oni su uz Osijek i Rijeku jedini klubovi u Hrvatskoj koji mogu napraviti veliki iskorak. Dinamo se jako dobro prodaje u Europi, ali Hajduka nema nigdje. S takvim navijačima oni mogu puno više, ali ne uvijek iste priče. To već ide jako puno godina da me kontaktiraju, ali onda na kraju uzmu mlađeg trenera ili trenera koji ima veću reputaciju.

Tu trebamo spomenuti i Gattusa koji nije donio rezultate. Nešto se traži što hrvatska liga ne može pružiti i treba se naći jedan balans između mladih igrača i tradicije gdje je Hajduk broj 1. Ne možemo ni Rijeku i Osijek usporediti s njim, jedino Dinamo.”

Što je sve rekao našem Denisu Draganoviću poslušajte u videu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.