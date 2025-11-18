Perišić: Rekao bih da se vraćamo na priču iz Rusije

Podijeli :

Tom Dubravec/CROPIX via Guliver

Nakon utakmice u Podgorici slavilo se u svlačionici hrvatske reprezentacije. Ne samo zbog pobjede nad Crnom Gorom (3:2) u zadnjem susretu kvalifikacija za SP, već je i Ivan Perišić upisao jubilej - 150. nastup u dresu Vatrenih.

Crna Gora je povela 2:0, no Hrvatska je u nastavku susreta okrenula rezultat s tri gola. Golove za Hrvatsku zabili su Ivan Perišić (37-11m), Kristijan Jakić (72) i Nikola Vlašić (87), dok su domaćine strijelci bili Milutin Osmajić (3) i Nikola Krstović (17).

Vatreni su tako kvalifikacije završili bez poraza, u osam susreta upisali su sedam pobjeda i remi što je naš najbolji učinak u svim kvalifikacijama do sada. Ivan Perišić upisao je jubilarni 150. nastup za Hrvatsku.

“Ponosan sam, svi znate što meni znači reprezentacija”, rekao je Perišić nakon susreta.

“Nismo davno imali situaciju da gubimo na početku pa se vraćamo. Rekao bih da se vraćamo na priču iz Rusije. Pokazali smo više puta karakter. Loše smo ušli u utakmicu, ali znali smo da će doći naše šanse. Neki momci su dobili priliku, a još će biti jedna u ožujku, na njima je da oni koji ne igraju nađu druge klubove. Tako sam i ja tijekom karijere, kad nisam igrao u nekom klubu, otišao u drugi. Jednostavno, moramo biti u formi i pokazati se u što boljem svjetlu na sljedećem Svjetskom prvenstvu.”

Čeka li nestrpljivo ždrijeb?

“Je, vidjet ćemo kako će biti. Njemačka je pobijedila, u drugoj smo skupini. Ali dobro, ako želiš ići do kraja, trebaš pobijediti sve ekipe, tako da bit ćemo spremni.”

