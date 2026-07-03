Perišić: Boli možda i više nego 2016., nisam u godinama da kažem da ću 100 posto nastaviti, ali…

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Boris Kovacev CROPIX via Guliver

Dojmove nakon poraza Vatrenih (1:2) od Portugala u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva podijelio je strijelac gola za Hrvatsku Ivan Perišić.

“Iskreno, boli, možda i više nego 2016., kada smo isto dominirali tijekom cijele utakmice, čak smo danas imali bolje šanse. Poklonili smo im golove, ostaje žal. Život ide dalje, treba zaboravljati kako pobjede, tako i poraze, treba se okrenuti drugim utakmicama. Treba se dobro odmoriti i pripremiti za novu sezonu.

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Prvo poluvrijeme smo bili previše u niskom bloku, no u poluvremenu smo se dogovorili da ćemo neke stvari popraviti i popravili smo. Bilo je bolje, izdominirali smo, šteta, dali smo sve od sebe. Imali smo prilike, ali nismo zabili.”

Hrvatskoj su tijekom susreta poništena čak tri gola, pri čemu posljednji duboku u sudačkoj nadoknadi za 2:2.

“Kažu da je dirao, nije dirao, ne znam niti pravila. Prvi gol je bilo malo zaleđe, uopće ga nisu prikazali gore na ekranu. Utakmica je bila dobra, otvorena s obje strane. Pokazali smo još jednom da možemo igrati protiv velikih ekipa, Portugal je strašna ekipa. Mislimo smo se pokazali danas u najboljem svijetu.”

Perišić je usporedio šokantnu završnicu s EP-a 2008. i poraza od Turske, s dramom u Torontu.

“Nisam je doživio iz prve ruke, no 2008. je bila malo gora jer smo primili gol u zadnjoj minuti. Bilo je puno suza, ali kao što sam rekao, život ide dalje.”

Perišić je istaknuo kako se nada da će biti na jesen na raspolaganju reprezentaciji.

“Nadam se da jesam. Nisam baš u nekim godinama da mogu reći sa 100% da ću nastaviti. Dok nije ozljeda, dok sam zdrav, dok mogu raditi razliku na terenu kao što je bilo na ovom turniru, bit ću tu. Što će biti sutra, ne znam. Dat ću sve o sebi, radit ću svaki dan da budem u top formi. Jedino to mogu obećati,” poručio je Perišić.