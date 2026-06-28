Perišić: Bilo je panike, ali sada se sve promijenilo

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AP Photo/Stephanie Scarbrough via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija uspjela je preživjeti dramatičan rasplet u skupini L i pobjedom protiv Gane (2:1) osigurati drugo mjesto te plasman u osminu finala.

Kao dobitan Dalićev potez pokazalo se postavljanje Ivana Perišića umjesto Joška Gvardiola na poziciju lijevog beka, s jasnom mišlju zaustavljanja brzog i nepredvidljivog Semenya.

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Iskusni Perišić odradio je lavovski dio posla, a nakon utakmice je prokomentirao izbornikovu rošadu.

“Danas sam bio na poziciji beka. Rekao sam sto puta da sam tu za sve što ekipa treba. Nije mi strano igrati na toj poziciji. U Italiji sam dosta puta igrao i kao bek, krilni bek i krilo. Za sve što ekipa treba, tu sam”, rekao je pa se osvrnuo na Martina Baturinu, koji je ponovno oduševio:

“Baturina je u dobroj formi i treba nastaviti ovako. Stvarno je napredovao u zadnjih šest mjeseci. Svaka mu čast.”

Iako su statistike pokazale da je Hrvatska kontrolirala ritam i nametnula posjed, nakon izjednačenja Gane u 72. minuti uvukla se nervoza na teren u Philadelphiji. Ipak, kasni pogodak Nikole Vlašića donio je veliko slavlje i prelomio cijeli turnir za Vatrene.

“Odigrali smo puno bolje nego u prve dvije utakmice, iako oni u prvom poluvremenu nisu baš napadali. Dali su nam dosta prostora, što nam je odgovaralo. Imali smo bolje šanse. Bilo je malo panike pri rezultatu 1:1, ali smo izdržali. Zabili smo drugi gol iz prekida i sve je pozitivno. Sve se promijenilo u jednoj utakmici, tako da se sad treba dobro odmoriti i idemo dalje.”

Hrvatska sada seli u Toronto gdje je u šesnaestini finala čeka Portugal, a Perišić je svoju najavu dao u trenucima kada suparnik još nije bio poznat.

“Uskoro ćemo doznati protiv koga igramo, no bit ćemo spremni. Kolumbija ili Portugal? Svejedno je. Na ovoj razini moraš biti spreman igrati protiv svih ekipa. Moraš biti na pravoj razini, moramo dati sve od sebe i, bude li kao danas, možemo pobijediti svakoga.”