Peh za Nizozemce: Jedan od najboljih igrača propušta SP

ManjitxNarotra via Guliver

Xavi Simons, 23-godišnji nizozemski nogometni reprezentativac i član londonskog Tottenhama, obznanio je da je njegova sezona završena, ali da jednako tako neće nastupiti niti na skorašnjem Svjetskom prvenstvu.

„Kažu da život može biti okrutan i ja se upravo tako osjećam“, objavio je Simons koji se teško ozlijedio prije nekoliko dana na utakmici Premier lige u kojoj je njegov Tottenham u gostima pobijedio Wolverhampton s 1-0.

Simons je zadobio ozljedu koljena, a prvi liječnički izvještaji govore o ozljedi prednjeg križnog ligamenta desne noge. U svakom slučaju mu slijedi duga stanka od nogometa.

„Moje srce je slomljeno. Sve moje želje za kraj sezone i one vezane za Svjetsko prvenstvo su nestale“, dodao je Simons koji neće samo nedostajati Nizozemskoj na prvenstvu kojem su zajednički domaćini Kanada, Meksiko i SAD, već je ova vijest velikih hendikep za Tottenham koji se bori za ostanak u Premier ligi.

Trenutačno se ugledna londonska momčad nalazi na 18. mjestu ljestvice, u opasnoj zoni ispadanja.

Simons je član Tottenhama od prošle godine, a u karijeri je za reprezentaciju Nizozemske odigrao 34 utakmice uz šest postignutih pogodaka.