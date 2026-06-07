Peh za mladog Brazilca tik pred SP: Ozlijedio se u prijateljskoj utakmici i propustit će Mundijal?

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Heuler Andrey Eurasia Images via Guliver

Samo nekoliko dana prije početka Svjetskog prvenstva, reprezentaciju Brazila zadesio je težak udarac.

Wesley Franca, 22-godišnji desni bek Rome, bio je prisiljen napustiti teren nakon samo 17 minuta prijateljskog susreta protiv Egipta.

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Osjetio je oštru bol u mišiću i odmah signalizirao klupi da ne može nastaviti utakmicu. Izbornik Brazila Carlo Ancelotti morao je ekspresno reagirati te je umjesto njega na travnjak poslao Danila.

Ova ozljeda stigla je u najgorem mogućem trenutku. Wesleyju je ovo bio osmi nastup u nacionalnom dresu, a sjajne predstave gurnule su ga u najuži krug kandidata za udarnu postavu na SP-u.

U taboru peterostrukih svjetskih prvaka sada vlada velika neizvjesnost dok se čekaju detaljni liječnički pregledi koji će definirati težinu ozljede i otkriti je li za mladog braniča prvenstvo već završeno.